На столичной улице появится инсталляция ко дню памяти жертв Холокоста

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" откроет новый арт-объект в Международный день памяти жертв Холокоста в Киеве.

Инсталляцию "Взгляд в прошлое" откроют 27 января на просп. Победы, 10 возле Минобразования, сообщила пресс-служба.

Фото: babynyar.org

"Инсталляция составляют два каменных валуны природной обработки, между камней лежит дерево. В каменные стелы вмонтированы монокуляры с фотографиями. Они принадлежат немецкому военному фотографу-пропагандисту Иоганнесу Хэле, который осенью 1941 года в оккупированном Киеве сделал серию цветных снимков", - говорится в сообщении.

Среди них - известные фото Бабьего Яра, сделанные сразу после массового расстрела нацистами почти 33 771 еврея. Они важные документы и свидетельства ужасного преступления.

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Образ дерева с загнутыми ветвями, использованные в инсталляции, - это метафора прерванной жизни.

"Цель этой инсталляции - посреди оживленной улицы хотя бы на мгновение остановить человека, который постоянно спешит по своим делам, дать ему возможность заглянуть в прошлое и почувствовать ценность и хрупкость нашего времени", - отметила автор инсталляции художница и архитектор Анна Камишан.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. В заповеднике "Бабий Яр" появится Аллея праведников и мемориал Холокоста. Премьер-министра Украины и руководителя Офиса Президента Украины определили сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития заповедника "Бабий Яр", а также утвердили новый состав Организационного комитета.