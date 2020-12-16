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В Киеве появится мемориал Холокоста и Аллея праведников

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В Киеве появится мемориал Холокоста и Аллея праведников
Откроют мемориал Холокоста. Фото: Корреспондент

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

В заповеднике "Бабий Яр" появится Аллея праведников и мемориал Холокоста, говорится в сообщении на сайте президента.

Премьер-министра Украины и руководителя Офиса Президента Украины определено сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета.

Кроме того, поддержана инициатива общественности, благотворителей по созданию в г.. Киеве (урочище Бабий Яр) Мемориала Холокоста "Бабий Яр".

Кабинет Министров должен утвердить план мероприятий в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра, предусмотрев решения неотложных вопросов развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", в частности установление композиционных элементов Аллее Праведников, расширение зон охраны заповедника и завершение обустройства мемориального музея памяти жертв трагедии Бабьего Яра в здании по ул. Ильенко, 44 в г.. Киеве и др.

Правительство должно предусмотреть проведение траурных мероприятий и организации международной научной конференции (веб-конференции), посвященной годовщине трагедии Бабьего Яра, осуществления поисковой работы по погибших в Бабьем Яру, увековечения памяти о них.

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Ранее сообщалось, что мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" инициирует строительство мемориальной синагоги на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

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