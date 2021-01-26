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вторник, 26 января 2021 14:48

Сняли фильм на основе воспоминаний людей, переживших геноцид

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Сняли фильм на основе воспоминаний людей, переживших геноцид
Фильм "Холокост. Засвидетельствованное преступление" покажут 27 января на телеканале UA: ПЕРВЫЙ Фото: suspilne.media

"Суспільне" сняло документальный фильм "Холокост. Засвидетельствованное преступление". В нем представят воспоминания живых свидетелей геноцида.

Фильм подготовила режиссер творческого объединения общественно-политического вещания Снежана Потапчук.

"Наш фильм рассказывает страшную историю, но не имеет целью напугать зрителей. Наша цель - просвещение. Постичь трагедию Холокоста помогают личные истории тех, кто выжил. Нашей задачей, как создателей фильма, было помочь нашим героям, извлечь из памяти ужасные детские воспоминания о тех событиях. Для этого мы посетили их в Киеве, Днепре и Одессе, где происходили съемки. Их истории дополняются историческими материалами, экспонатами музеев Холокоста в Одессе и Днепре, ученые которых позволили показать их не через стекло, а максимально близко и подробно", - рассказала режиссер.

Фильм "Холокост. Засвидетельствованное преступление" покажут на общественном телеканале "UA:ПЕРВЫЙ" 27 января в 15:20 и в 21:45 к Международному дню памяти жертв Холокоста. Также его можно посмотреть через мобильное приложение suspilne.tv.

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Опубликуют более 10 млн копий документов из украинских архивов. Это является условием договора между Государственной архивной службой Украины и Мемориальным музеем Холокоста в США. Копии документов можно будет посмотреть в интернете.

Украина опубликует материалы, связанные с Холокостом и историей еврейских общин в Украине. Документы можно будет посмотреть на сайте Мемориального музея.

Украинские и американские специалисты работали более 20 лет, чтобы сохранить и обнародовать память об истории евреев в Украине.

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