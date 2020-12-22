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среда, 23 декабря 2020 01:13

Украинские архивы опубликуют 10 млн документов о Холокосте

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Украинские архивы опубликуют 10 млн документов о Холокосте
Украина совместно с США опубликует архив об истории евреев. Фото: pexels.com

Опубликуют более 10 млн копий документов из украинских архивов.

Это является условием договора между Государственной архивной службой Украины и Мемориальным музеем Холокоста в США. Копии документов можно будет посмотреть в интернете, сообщает "Історична правда".

Украина опубликует материалы, связанные Холокостом и историей еврейских общин в Украине. Документы можно будет посмотреть на сайте Мемориального музея.

Украинские и американские специалисты работали более 20 лет, чтобы сохранить и обнародовать память об истории евреев в Украине.

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Ссылку на сборник документов опубликуют и на сайте Укргосархива.

В открытый доступ выложили изображения берестяных грамот, которые находили в Украине. 2 года назад руководство Государственной архивной службы запретило копировать грамоты.

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