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пятница, 19 февраля 2021 16:15

Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру

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Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Украинская общественность обеспокоена деятельностью проекта Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". Фото: dw.com

Известные деятели, ученые, общественные активисты обратились к мэру Киева Виталию Кличко и к депутатским фракциям Киевсовета с призывом не поддерживать российский проект мемориализации Бабьего Яра и провести общественные слушания.

"Подписала обращение, потому что на нашей земле вопросом памяти должны заниматься украинские граждане и государство. Здесь не место российскому проекту. В него вовлечены деньги российских олигархов. Их позиция относительно нашей истории может быть искаженной. Реализация проекта будет иметь для украинцев крайне плохие последствия", - говорит ответственный секретарь инициативной группы "Первого декабря" Ярина Ясиневич

Существует государственный проект и именно он должен быть реализован в Бабьем Яру.

"Он комплексно чтит память Холокоста, как одного из геноцидов, который состоялся на территории Украины. Не обходит жертв погибших в Бабьем Яру во время нацистской и коммунистической оккупации Украины, жертв Куреневской трагедии", - говорит Ярина Ясиневич.

Обращение общественности нужны и могут быть действенными.

"Это как с Майданом. Капля в океане всегда каким-то образом влияет. Если молчать, то в государстве все будет происходить без влияния общественности. Так хотя бы есть какой-то шанс и никогда не стоит опускать руки", - добавляет.

В обращении к Виталию Кличко говорится:

"Мы, представители гражданского общества, отстаиваем мемориализацию Бабьего Яра и сохранение исторической памяти жертв Холокоста и других трагедий в украинской истории. Для украинского общества чрезвычайно важно, чтобы обсуждение этого вопроса происходило публично, с привлечением общественности.

11 февраля в повестку дня заседания Киевского городского совета был включен вопрос о передаче в аренду трех земельных участков Благотворительной организации "Фонд памяти Бабий Яр" для дальнейшей реализации российского частного проекта мемориализации Бабьего Яра - МЦХБЯ. После того, как вопрос был снят с рассмотрения, потому что якобы не хватило голосов депутатов, голосования перенесли на 18 февраля.

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Общественность неоднократно обращала внимание на непосредственную причастность к этому проекту двух одиозных российских бизнесменов - Михаила Фридмана и Германа Хана, связанных с главой государства-агрессора - России, Владимиром Путиным, и внесенных поэтому в передсанкционные списки США. По нашему убеждению, любые проекты в реалиях российско-украинской гибридной войны, которая продолжается 7 лет, любые проекты, которые продвигает путинское окружение, не могут быть поддержаны украинской, в частности киевской, властью и реализовываться в Украине.

Попутно привлекаем внимание к тому, что 2017 года украинское правительство заказало государственную концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Концепция была разработана и представлена ​​в начале 2019 года рабочей группой из 18 ученых Института истории Украины НАНУ под руководством профессора Геннадия Боряка.

Для общества важно, чтобы любые проекты, касающиеся культуры и политики памяти Украины, происходили без участия нашего врага - России и местных адептов кремлевского режима.

Есть веские основания полагать, что этот частный российский проект является очередной спецоперацией гибридной войны, которую ведут против нашей страны. В этом контексте заслуживает внимания письмо Службы безопасности Украины от 22.01.2021-го, в котором указано, что вопросы, которые продвигает МЦХБЯ, могут быть использованы для дискредитации Украины на международной арене и обвинений в якобы нарушениях прав и свобод национальных меньшинств в нашей стране.

Частный проект является очередной спецоперацией гибридной войны против нашей страны.

В течение 2020 года в СМИ появились около 200 публикаций и несколько коллективных обращений, в том числе 2 обращения украинских евреев, с тысячами подписей в поддержку украинского проекта и с критикой российского проекта мемориализации Бабьего Яра.

Уже сейчас лоббисты российского проекта манипулируют фактами и материалами, потому что хотят представить поддержку украинского проекта и протест гражданского общества против российского проекта как "протест против мемориала жертв Холокоста" и при этом умалчивают существование достойного украинского проекта мемориализации Бабьего Яра.

Отдельного рассмотрения заслуживает одна из провокационных идей МЦХБЯ - создание мемориальной синагоги на территории Кирилловского православного кладбища в Бабьем Яру. Именно эта идея упомянутая в письме СБУ как потенциально опасная для международного имиджа Украины.

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Настоятельно призываем мэра Киева Виталия Кличко и депутатов Киевского городского совета снять с рассмотрения вопрос о выделении земельных участков частному российскому проекту МЦХБЯ и провести широкие общественные слушания по вопросу мемориализации Бабьего Яра на основе украинского концепции комплексной мемориализации Бабьего Яра от рабочей группы Института истории Украины НАНУ.

Мы настаиваем на презентации перед депутатами Киевсовета украинской государственной концепции Комплексной мемориализации Бабьего Яра перед тем, как рассматривать любые вопросы, связанные с российским проектом МЦХБЯ".

Обращение подписало более 85 представителей гражданского общества.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко в 79-ю годовщину трагедии в Бабьем Яру заявил, что Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" в столице будет создан, и пообещал приложить все усилия для реализации этого проекта.

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