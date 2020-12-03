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четверг, 03 декабря 2020 12:20

Украинскому командиру вынесли смертный приговор

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Украинскому командиру вынесли смертный приговор
Украинского командира, писателя и актера Юрия Тютюнника обвинили в "контрреволюции" Фото: wikipedia

3 декабря 1929 года в Москве вынесли смертный приговор генерал-хорунжему Армии УНР 38-летнему Юрию Тютюннику. В решении стояло примечание "приговор не приводить в исполнение до особого распоряжения".

Тютюнник откровенно высказывал недовольство советской властью и ее деятельностью в Украине. Попал за это на допросы и заявил чекистам, что за все время проживания в СССР не отказался и не собирается отказываться от украинских националистических взглядов и продолжает контактировать с бывшими военными собратьями, хоть они и не планируют никаких антисоветских акций, осознают невозможность дальнейшей борьбы.

Его обвинили в контрреволюционной деятельности и украинском фашизме, за что была предусмотрена высшая мера наказания. С тех пор за мужа ходатайствовала жена Вера. Убеждала, что угрозы для советской власти он не несет, но ее действия не имели результатов. Мужчине только позволили переписываться с семьей.

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Исполнение приговора отложили, ведь надеялись использовать его для фабрикации политических дел против других бывших украинских военных, но, понимая это, Тютюнник отказал чекистам. Его расстреляют в Москве 20 октября 1930-го. Жене сообщат об этом через 2 года.

Украинского деятеля реабилитируют 1997 года, постановлением Генеральной прокуратуры Украины.

Еще 1923-го большевистские карательные органы обманом выманили Юрий Тютюнника из Польши в Советскую Украину. Призвали возглавить всеукраинское восстание через подставную организацию, на что не отказал.

Учитывая его авторитет среди украинцев и украинских эмигрантов, решили не убивать, а использовать. За отказ сотрудничать пригрозили расстрелять жену и маленькую дочь. Именно поэтому был вынужден написать покаянное письмо, за что получил помилование.

Поселился в Харькове. По требованию НКВД работал над политическими и военными памфлетами. Позже устроился во Всеукраинское фотокиноуправление, работал на Одесской киностудии. Присоединился к написанию сценария фильма "Звенигора". Играл самого себя в позорной ленте "Пилсудский купил Петлюру".

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Дата
03
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