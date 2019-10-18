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пятница, 18 октября 2019 10:37

Украинского поэта сожгли в заброшенном сарае

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Украинского поэта сожгли в заброшенном сарае
Поэт Владимир Свидзинский подготовил сборник "Лирические поэзии", "Вересень", "Медобир". Фото: wikipedia

Украинский поэт Владимир Свидзинский сгорел в заброшенном здании поселка Непокрытое - теперь Шестаково Волчанского района Харьковской области 18 октября 1941-го. Мужчину сожгли заживо агенты НКВД.

Владимир работал в Харькове в газете политуправления "Красная армия", затем - в издании "Литературного журнала". Переводил произведения древнегреческих и римских драматургов, произведения Лопе де Веги, Гюго, Мицкевича. Перевел "Слово о полку Игоревом" со староукраинского языка. Писал собственные поэтические сборники, но критика обвиняла их в фатализме. Именно поэтому некоторые издания запретили к печати. Мужчина продолжал творить для дочери и жены. Впоследствии стал членом Союза писателей СССР.

В сентябре 1941-го немецкая армия приближалась к Харькову. НКВД имели задание арестовать местных, которые не эвакуировались. Особое внимание обращали на интеллигенцию. Об этом знали все представители культуры. Сам Свидзинский находился у друзей. В конце месяца его нашли и арестовали. Обвинили в антисоветской агитации и пропаганде, в "петлюровщине".

Поэта и других арестантов должны были переправить на восток, но у города начались жестокие бои. Чекисты-конвоиры пытались спастись, но арестованных "предателей" не отпустили. Палачи не придумали ничего лучшего, как согнать более 300 человек в заброшенный сарай, облить здание бензином и поджечь.

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"Прибыли в село Непокрытое и увидели страшную картину: сгоревший огромный коровник и горы изуродованных огнем трупов догоравших. Крестьяне рассказывали, что коровник подожгли с четырех сторон, он был закрыт, и никому не дали выйти, а тех, кому удавалось выбраться, пристреливали. Немцы наступали, и нас повели дальше. Обгоревших бросили, крестьянки разобрали их по соседним домах. Наверное, все умерли. Зачем сожгли людей? Чтобы избавиться, чтобы меньше было тянуть, кормить", - приводил воспоминания выжившего исследователь Борис Викторов.

Вместе со Свидзинским сгорели и его рукописи. Первое полное издание его наследия появилось только в 2004-м.

"Тройки" УНКВД "Сандармох" открыли расстрельные дела на 1116 человек 9 октября 1937-го. В тот день к смертной казни приговорили поэта Марка Вороного, писателей Николая Кулиша и Антона Крушельницкого, режиссера Леся Курбаса. Деятелей украинской культуры обвинили в связях с "националистическими террористическими организациями" - УВО и ОУН.

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Дата
18
октября

Украинского поэта сожгли в заброшенном сарае

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