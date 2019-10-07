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понедельник, 07 октября 2019 14:08

Украинский правозащитник погиб в российской больнице

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Украинский правозащитник погиб в российской больнице
Валерий Марченко специализировался на переводах с польского и азербайджанского языков Фото: lb.ua

Украинский правозащитник и переводчик Валерий Марченко умер в тюремной больнице в Ленинграде - теперь Санкт-Петербург 7 октября 1984-го. Тяжелобольной мужчина должен был отбывать 10 лет лагерей и 5 лет ссылки.

Впервые осужден в 1973-м по типичной для диссидентов того времени статье "антисоветская агитация и пропаганда". Судили за критические статьи, переводы с польского но больше всего за популяризацию труда Ивана Дзюбы "Интернационализм или русификация?".

Марченко осудили на 6 лет тюрьмы и 2 года ссылки. Отбывал наказание в Перми. Там познакомился с диссидентом Иваном Светличным и многими другими украинцами. В камере писал произведения о жизни политзаключенных в советских лагерях. Записывал различные интервью. Перевел Декларацию независимости США, сочинения Вольтера, Эдгара Аллана По, Роберта Бёрнса.

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Вышел на свободу инвалидом с почечной недостаточностью. Продолжал выступать против тоталитарного режима.

Во второй раз мужчину арестовали 23 октября 1983-го. Виновным на суде себя не признал. Получил максимальное наказание, как "особо опасный рецидивист и пропагандист". Из семьи взыскали 159 руб. в "пользу государства". В лагерях в Перми пробыл недолго. Через год полностью отказали почки, спасти в больнице его не смогли и не хотели.

Валерия Марченка реабилитируют лишь в 1990-м, благодаря протестам тогдашнего Председателя Верховного Суда УССР Александра Якименко.

Украинского диссидента Михаила Горыня приговорили к 10 годам лишения свободы в лагерях 25 июня 1982-го. Тогда же к приговору добавили еще 5 лет ссылки. Судили по статьям 62 и 179 Уголовного кодекса УССР - антисоветская агитация, пропаганда. В лагерях Перми общественные деятели-сокамерники принимают его в Украинскую Хельсинкскую группу. Тогда же Михаил пишет психологические очерки сокамерников - Василия Стуса, Алексея Тихого, Валерия Марченко, Юрия Литвина. Впоследствии их всех уничтожат.

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Дата
07
октября

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