Украинские писатели создали организацию в США

Художники-эмигранты создали в Нью-Йорке Объединение украинских писателей "Слово" Фото: pinterest.ca

Первый съезд украинских писателей в свободном мире начался 6 декабря 1958-го в Нью-Йорк, США. Инициатором выступило Объединение украинских писателей "Слово"

Оно возникло 26 июня 1954 в Нью-Йорке. Объявило себя продолжателем идейных установок своего германского предшественника "Художественного Украинского Движения". Стремилось объединить писателей всей диаспоры.

В состав входили такие известные писатели-эмигранты как Иван Багряный, Григорий Костюк, Наталья Левицкая-Холодная, Евгений Маланюк, Улас Самчук и многие другие. Неизменным до 1975 года председателем "Слова" был Григорий Костюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото

Участие в съездах принимали делегаты из США, Канады, Англии, Аргентины, Бразилии, Австралии, Германии, Франции. Позже, в 1962-м, объединение издавало непериодический орган с одноименным названием. Также сборники литературы и искусства. Помогало с изданием романов, рассказов и сборников. Охраняло наследство умерших писателей.

Чешские архивы выложили в сеть анкеты украинцев, выехавших в 1920-х. Их можно найти на портале badatelna.