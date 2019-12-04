Министры, военные, поэты: чехи выложили в сеть анкеты украинцев, выехавших в 1920-х

Фото: badatelna.eu

Чешские архивы выложили в сеть анкеты украинцев, выехавших в 1920-х. Их можно найти на портале badatelna.

Об этом сообщил в Facebook историк Владимир Мороз.

"Самое интересное - анкеты Украинского общественного комитета в Чехословацкой республике (их около 6 тыс.). Они содержат краткие биографические сведения, преимущественно с фотографиями, воинов Галицкой армии и Армии УНР, политических эмигрантов и беженцев из Польши и СССР, студенты, писатели, художники пластуны. Выходцы из Галичины, Приднепровья, Волыни, Слобожанщины, Стародубщины, Берестейщины, Донбасса, Бессарабии, Кубани и Крыма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Жизнь - это борьба и повинность" - 77 лет назад погибла украинская поэтесса Елена Телига

Весь политический спектр украинской эмиграции - от деятелей УВО и ОУН к тем, кто вернулся в подсоветскую Украину и там или погиб, или поступил на службу Москве; те, кто боролся с нацистами, и те, кто сотрудничал с ними; те, кто погиб в борьбе ОУН и УПА или в лагерях, и те, кто уехал за океан ", - рассказал он.

Все документы советских спецслужб ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ собрали в одном архиве. Для него Кабмин выделил помещение площадью 11 тыс. "квадратов" на ул. Пуховской в Киеве. Раньше принадлежало Национальному банку.