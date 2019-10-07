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понедельник, 07 октября 2019 10:08

Украинец разбился во время показательного полета

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Украинец разбился во время показательного полета
33-летний авиатор Левко Мациевич разбился на французском самолете "Фарман" Фото: dojo.net.ua

Первый украинский пилот и конструктор Лев Мациевич погиб 7 октября 1910-го недалеко от Петербурга. Разбился на аэроплане "Фарман" и стал первой жертвой авиации в Российской империи.

В тот день около 18.00 на празднике воздухоплавания за полетами на Комендантском поле следили тысячи зрителей. Вдруг услышали резкий звук и летательный аппарат Мациевича начал терять высоту и разваливаться на куски. Люди наблюдали, как мужчина выпал из кабины и полетел к земле. Увидели это и жена Александра вместе с дочерью, которые пришли поддержать летчика.

Мациевич, которому было 33 года, погиб мгновенно. Недалеко от него упали остатки аппарата.

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Общества воздухоплавания многих европейских стран объявили траур. Похороны организовали в Петербурге 11 октября. Они превратились в многотысячную манифестацию. Пришла вся украинская община столицы. Симон Петлюра положил на могилу сине-желтый венок с красными лентами.

Правительственной комиссии удалось установить причину катастрофы. На высоте 385 м проволочная растяжка мотора лопнула и попала в двигатель, из-за чего тот разлетелся на куски. Самолет начал падать. Мациевич пытался выровнять его, потянув штурвал на себя, но выпал. Посадить самолет было невозможно при любом раскладе.

Кроме авиации, Мациевич увлекался кораблями. Украинец разработал один из первых в мире проектов классического авианосца.

Левко Мациевич происходил из Александровки современной Кировоградской области. Принимал активное участие в деятельности украинской общины Санкт-Петербурга, финансово поддерживал украинское национальное движение. Создал в Народном доме Севастополя самодеятельный рабочий театр с украинским репертуаром, организовывал вечера памяти Тараса Шевченко.

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Дата
07
октября

Украинец разбился во время показательного полета

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