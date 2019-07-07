Украинцы разгромили московскую армию

Украинцы разгромили московские войска под Конотопом Иллюстрация: Голос Украины

Битва под Конотопом между украинско-татарскими и московскими войсками началась 7 июля 1659 года. Тогда в ходе Московско-Украинской войны войска гетмана Ивана Выговского нанесли сокрушительное поражение московскому войскам князя Алексея Трубецкого.

До этого местное население выступило против произвола московских войск воеводы Григория Ромодановского и уманского полковника Ивана Беспалого в Полтавском, Лубенском и Мирогородському полках Левобережной Украины и поддержало гетмана Ивана Выговского. Москва прислала Ромодановскому 50-ти тисячное подкрепление князя Алексея Трубецкого, которое взяло в осаду город Конотоп. Город был плохо укрепленным. По защите имело только естественный ров с водой. Однако соратник Ивана Выговского сиверский полковник Григорий Гуляницкий с 4-х тысячным отрядом казаков решает оборонять город. Посылает письма Выговскому с просьбой о помощи.

Гуляницкий удерживает город 2 месяца. За это время Выговский успевает собрать 17 тыс. казаков, 40 тыс. крымскотатарской конницы. К ним присоединяются 3 тыс. польских добровольцев и 1 тыс. сербских и молдавских наемников.

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Утром 7 июля 1659 казаки подошли под Конотоп и ударили по армии Трубецкого. Тот отправил на казаков конный отряд героя московско-польской войны Семена Пожарского численностью 6 тыс. человек. Но Пожарский попал в ловушку казаков и татар под селом Сосновка. Трубецкой отправил ему помощь в количестве 5 тыс. всадников - все они погибли, в том числе и сам Пожарский.

Трубецкой начал отступление из-под Конотопа, отошел в город Путивль. Всего в ходе битвы россияне потеряли до 30 тыс. человек.

"Цвет московской конницы, отбывший счастливые походы 1654 и 1655 годов, погиб за один день. - писал русский историк Сергей Соловьев. - и уже никогда после этого царь московский не мог вывести в поле такое блестящее войско. В траурной одежде вышел царь Алексей Михайлович к народу и ужас охватил Москву. Удар был тем тяжелее, что был неожиданным; и еще после таких блестящих успехов! "

Поражение московских войск вызвало панику при дворе. Москву готовили к осаде. Однако Ивану Выговскому не удалось воспользоваться победой из-за действий соотечественников.

Под Желтыми Водами войско Богдана Хмельницкого нанесло поражение польской армии Стефана Потоцкого 16 мая 1648 года. Узнав, что гетман Запорожской Сечи готовит восстание, правительство Речи Посполитой отправило против него Николая Потоцкого и Мартина Калиновского с войсками. Польские генералы не ожидали сопротивления и разделили свои войска. 24-летний Стефан Потоцкий, сын Николая вел двухтысячных войско за Желтые Воды. Крымские татары, с которыми Хмельницкий заключил соглашение напали на его лагерь. Небольшой отряд во главе с Тугай-беем они отбили. Решили укрепить свой лагерь. Поляки ждали немецких наемников и реестровых казаков. Основные польские силы были в 200 км от Желтых Вод, в Корсуне.