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четверг, 25 июля 2019 10:30

Украинцы разгромили 3 полка россиян

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Украинцы разгромили 3 полка россиян
Конница армии УНР движется Киевом после освобождения города от большевиков 1918 года Фото: argumentua.com

Отдельная конная дивизия армии УНР разгромила большевистский конный и 2 пехотные полки под Сидоровом - теперь Тернопольская область, 25 июля 1920-го. В это время продолжалась Советско-Польская война - украинцы и поляки пытались освободить Украину от господства большевиков.

Сначала в мае 1920-го союзникам удалось выбить большевиков из Киева. Однако красные начали большое контрнаступление, в ходе которого войска УНР вынуждены были отступать. Поляки отошли к Висле и под Варшаву. Украинцы закрепились на берегу реки Збруч. Наиболее тяжелые бои проходили на линии Шидловцы-Сидоров, однако большевики не смогли прорвать оборону украинского генерала Александра Удовиченко. На помощь украинским полкам прибыла отдельная конная дивизия из 1200 "черных запорожцев" под командованием Ивана Емельяновича-Павленко.

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25 июля большевики захватывают Сидоров - теперь Тернопольская область, и своей конницей теснят отступающих украинских бойцов. Тогда дивизия "черных запорожцев" внезапно атакует и уничтожает врага. Небольшие остатки отступающих большевиков накрывает украинская артиллерия.

После удачной ликвидации противника Емельянович-Павленко и курень им. Ивана Сирко наступают на Сидоров с двух сторон и захватывают поселение. В результате боя были захвачено 34 пулемета, 3 полевые пушки, 11 санитарных повозок.

Украинцы потеряли 2 казака. 36 воинов были ранены.

Полковника армии Украинской Народной Республики Петра Болбочана арестовали 10 июня 1919-го. Арест проводили по приказу главного атамана войск УНР Симона Петлюры. 2 марта 1918-го именно Второй Запорожский курень под командованием Болбочана вошел в освобожденный от большевиков Киев. Участвовал в ожесточенных боях в Крыму и на российско-украинской границе. 28 июня 1919-го в 22:00 на станции Балин у Каменец-Подольского полковника расстреляли за "попытку самовольного захвата власти".

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Дата
25
июля

Украинцы разгромили 3 полка россиян

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