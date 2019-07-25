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четверг, 25 июля 2019 17:53

Ученые сделали заявление о туринской плащанице

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Ученые сделали заявление о туринской плащанице
Датировка реликции 1988 оказалась ложной Фото: insider.zt.ua

Французские и итальянские исследователи нашли доказательства погрешности в предыдущих исследованиях Туринской плащаницы 1988-го. По легенде в полотно завернули тело Иисуса Христа после казни. Тогдашние исследования показали, что реликвия датируется 1260 - 1390-ми годами.

Сейчас ученые пришли к выводу, что клочки на анализ брали с краев реликвии. Предполагают, что их восстанавливали средневековые монахини, которые пытались убрать повреждения. Таким образом, выборка на анализ была однородной - ученые требуют дополнительных исследований, сообщает Хвиля.

Единственным препятствием является необходимость получения разрешения Ватикана, который, вероятно, его не предоставит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые доказали, что Туринская плащаница является подделкой

Ученые считают, что приблизились к тому, как Иисус выглядел на самом деле. Антропологи утверждают, что лицо Христоса сильно отличалось от актеров, которые часто изображают его на экране. На большинстве иллюстраций и иконах его изображают как человека с голубыми глазами и длинными, волнистыми волосами.

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