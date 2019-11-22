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пятница, 22 ноября 2019 10:43

Убили участника мирных переговоров

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Убили участника мирных переговоров
Убили первого известного славянского посла Фото: twitter

Первого известного на территории Украины посла, князя антов Мезамира убили авары 22 ноября 560-го. Он проводил переговоры о мире и выкупе пленных соплеменников.

Письменное упоминание о событии оставил византийский историк Менандр Протектор.

"Властители антские приведены были в бедственное положение и утратили свои надежды. Авары грабили и опустошали их землю. Угнетаемые набегами неприятелей, анты отправили к аварам посланником Мезамира, сына Идаризиева, брата Келагастова, и просили допустить их выкупить некоторых пленников из своего народа. Посланник Мезамир, пустослов и хвастун, по прибытии к аварам закидал их надменными и даже дерзкими речами.

Тогда Котрагир, который был связан родством с аварами и подавал против антов самые неприязненные советы, слыша, что Мезамир говорит надменнее, нежели как прилично посланнику, сказал кагану: "Этот человек имеет великое влияние между антами и может сильно действовать против тех, которые хоть сколько-нибудь являются его врагами. Нужно убить его, а потом без всякого страха напасть на неприятельскую землю".

Авары, убеждённые словами Котрагира, уклонились от должного к лицу посланника уважения, пренебрегли правами и убили Мезамира. С тех пор больше прежнего стали авары разорять землю антов, не переставая грабить её и порабощать жителей", - писал он.

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Само упоминание свидетельствовало о зарождении черт полноценного государства у Восточных Славян VI в.

Авары - тюркоязычные племена, которые основали собственное государство Аварский каганат на территории Причерноморья. Известны, как самые большие враги славян и тем, что в 602 году уничтожили племенной союз антов. Внутренняя слабость и восстания покоренных племен обусловили упадок военной мощи аваров. В 626 году главные силы аваров были наголову разбиты под Константинополем. Большое восстание славянских племен во главе с княжеством Само, активные действия франков против аваров, а также внутренние усобицы привели к распаду каганата.

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Дата
22
ноября

Убили участника мирных переговоров

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