Убили писателя, служившего в украинской армии

Николай Бурлюк в 1914 году отказался подписать манифест футуристов "Идите к черту". Встал на защиту акмеизма Фото: wikipedia

Чекисты расстреляли писателя-футуриста, 30-летнего Николая Бурлюка 27 декабря 1920-го в Херсоне. "Желая скорее очистить РСФСР от лиц подозрительных, которые в любой момент свое оружие могут поднять для подавления власти рабочих и крестьян"

Был братом Давида, Владимира и Людмилы Бурлюков - известных основателей украинского и русского футуризма. Имел приверженность к лирической прозе, печатал статьи в защиту новых литературных стилей. Стал активным участником литературной группы "Гилея", проводившей собрания в имении Бурлюков в селе Чорнянка Таврической губернии. Первые сборники "Студия импрессионистов" и "Сад судей" увидели свет в Санкт-Петербурге в 1910 году. Высоко оценивал их Николай Гумилёв.

С началом Первой мировой войны Бурлюка мобилизовали в армию. Воевал на Румынском фронте и перестал печататься. В период Украинской революции 1917-1921 годов воевал в армиях разных сторон: за гетмана Павла Скоропадского, в войсках УНР, за белогвардейцев и большевиков. В течение 1919-1920-го, уставший от войны, скрывался от мобилизации в доме жены.

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Когда в 1920-м большевики захватили Херсонскую губернию встал на учет в РККА как бывший офицер, но был арестован и расстрелян "тройкой" 6-й армии. Вероятно, причиной стала "неблагонадежность" из-за службы сразу во всех враждебных оккупантам армиях. Тайна гибели писателя была открыта в 2001 году.

Писателя и врача Юрия Липу по-зверски убили агенты НКВД 20 августа 1944-го. Мужчина был одним из выдающихся идеологов украинского национализма. Еще в 1940-м он стал одним из организаторов Украинского Черноморского института в Варшаве. Изучал политические и экономические проблемы, которые могут возникнуть перед Украиной после обретения ею независимости. Посвятил этой проблеме около 40 научных трудов и разработал свою Черноморскую доктрину.