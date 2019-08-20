Избили и застрелили - в селе нашли тело писателя

Автор: wikipedia Писателя Юрия Липу убили за участие в украинском подполье

Писателя и врача Юрия Липу по-зверски убили агенты НКВД 20 августа 1944-го. Мужчина был одним из выдающихся идеологов украинского национализма.

Еще в 1940-м он стал одним из организаторов Украинского Черноморского института в Варшаве. Изучал политические и экономические проблемы, которые могут возникнуть перед Украиной после обретения ею независимости. Посвятил этой проблеме около 40 научных трудов и разработал свою Черноморскую доктрину.

Согласно ней, все страны, имеющие выход к Черному морю, должны объединиться в один политический блок, где главной будет Украина. Обосновывал это самой большой территорией, населением и украинским трудолюбием. В его идее Украина - это свод всего региона.

1943-го Липа переехал во Львовскую область и присоединился к движению сопротивления ОУН. Работал врачом и готовил медиков для подполья. Впоследствии переехал в поселок Иваники на Яворовщине, где сам работал врачом. В госпитале его заметили и узнали агенты НКВД. 19 августа 1944-го схватили и вывезли в ближайшее село Шутова Яворивского района. Там сначала пытали, а затем застрелили. 10 октября 1945-го Юрию Липе присвоена степень полковника УПА.

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Автор: wikipedia Геополитическая доктрина и место в ней Украины изложена Юрием Липой

Деятеля ОУН Александра Бандеру - брата лидера ОУН Степана Бандеры замучили в Освенциме 25 июля 1942-го. Мужчина работал в Римской станице подполья. После провозглашения Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941-го, радушно приветствуя новость, вернулся в Украину. Тогда же вместе с разгоном правительства Ярослава Стецько его захватило немецкое гестапо. Мужчину отправили в местную тюрьму, где пытались выбить информацию о подполье. После неудачных попыток отправляют в Краков, а оттуда в Аушвиц, где его сразу зверски избили польские наблюдатели фольксдойче. Скончался в больнице, где его не собирались спасать. Тело сожгли в крематории.