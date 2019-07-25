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четверг, 25 июля 2019 09:48

Убили брата лидера украинских националистов

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Убили брата лидера украинских националистов
Александр Бандера умер 25 июля 1942-го. Фото: wikipedia

Деятеля ОУН Александра Бандеру - брата лидера ОУН Степана Бандеры замучили в Освенциме 25 июля 1942-го. Мужчина работал в Римской станице подполья.

По решению общего собрания ОУН в 1933-м мужчину направили в Италию. Там налаживал связи с украинскими эмигрантами. Учился в Римской высшей школе политических наук. Защитил докторскую диссертацию. В Италии женился на Марии Д'Амико, которая имела родственников в министерстве иностранных дел страны.

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После провозглашения Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941-го радушно приветствуя новость вернулся в Украину. Тогда же вместе с разгоном правительства Ярослава Стецька его захватило немецкое гестапо. Мужчину отправили в местную тюрьму где пытались выбить информацию о подполье. После неудачных попыток отправляют в Краков, а оттуда в Аушвиц, где его сразу зверски избили польские наблюдатели фольксдойче. Скончался в больнице, где его не собирались спасать. Тело сожгли в крематории.

Единственным следствием этого события стало то, что украинцев в лагерях отделили от поляков.

Немцы арестовали правительство возрожденного самостоятельного Украинского государства во Львове 4 июля 1941-го. Его создали 30 июня согласно Акту восстановления Украинского государства. Правительством - Украинским государственным правлением руководил военный и политический деятель Ярослав Стецько. Украинцев призвали "не складывать оружия, пока на всех украинских землях не будет создана суверенная украинская власть".

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Дата
25
июля

Убили брата лидера украинских националистов

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