Задержали членов украинского правительства

Ярослав Стецько вместе с священником Иосифом Кладочным 1941-й Фото: zbruc.eu

Немцы арестовали правительство возрожденного Самостоятельного Украинского Государства во Львове 4 июля 1941 года. Его создали 30 июня согласно Акту восстановления Украинского государства. Правительством - Украинским государственным правлением руководил военный и политический деятель Ярослав Стецько. Украинцев призвали "не складывать оружия, пока на всех украинских землях не будет создана Суверенная Украинская Власть".

Немцы потребовали от Стецька отозвать Акт, однако получили отказ. Тогда совершают несколько покушений на него.

"Уже темнело, когда около 9 часов вечера мы увидели через окно, что заехало авто и остановилось напротив нашего дома на противоположной стороне улицы. Из автомобиля вышел Ярослав. Как вдруг в него посыпались стрелы. Мой муж стремглав выскочил через окно и побежал за обидчиком, который бежал и еще два раза отстреливался. Ранили водителя автомобиля ", - вспоминала сестра Оксана Стецько.

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4 июля членов правительства пригласили на разговор в СД, ни один из них не вернулся домой. 11 июля арестовали и Стецька, вместе с ним педагога Романа Ильницкого. Всех доставили в Берлин. После ареста отправили в концлагерь Заксенгаузен неподалеку Берлина. Там продолжались допросы с требованиями отозвать Акт, но Стецько отказался от этого. В тот же день запретили деятельность любых украинских организаций.

30 июня 1941 года в оккупированном нацистами Львове на собрании, созванном членами ОУН(б), было провозглашено создание Украинского государства. Украинское государство просуществовало чуть более 2 месяцев и было ликвидировано решением рейсхминистра Альфреда Розенберга после ареста Степана Бандеры и Ярослава Стецька, которые отказались отозвать "Акт провозглашения украинского государства".