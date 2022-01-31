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вторник, 01 февраля 2022 08:20

У голодающих украинцев забирали хлеб для россиян

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У голодающих украинцев забирали хлеб для россиян
Советские власти запретили торговлю и изымали продукты питания у крестьян. Большевики планировали подавить крестьянские антисоветские восстания. Фото: https://val.ua

Политбюро ЦК КП(б)В 1 февраля 1922-го приняло решение о вывозе 8 млн. пудов хлеба из голодающей Украины в Россию. Вывоз хлеба на фоне засухи и неурожая привел к голоду на юге Украины.

Летом 1921-го из-за засухи был большой неурожай зерновых в Украине. Неурожай был и в зерновых регионах России – Поволжье, Северном Кавказе. К голоду привели послевоенная разруха, засуха и большевистская политика военного коммунизма, элементом которой была продразверстка - у крестьян изымали весь хлеб и посевные семена "на нужды государства и армии".

Несмотря на усложнение ситуации с продовольствием в южных губерниях Украины, Кремль требовал хлеба. В российской печати информацию о голоде в Украине блокировал. Разрешалось говорить только о голоде в Поволжье. В общей сложности из почти 75 млн пудов зерна, реально собранного в УССР по урожаю 1921 года, 28,5 млн. было отправлено в Россию.

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Советские власти запретили торговлю и изымали продукты питания у крестьян. Смертельный голод начал быстро распространяться по южным губерниям Украины, но насильственной конфискации хлеба это не остановило. Большевики планировали не только вывезти зерно, но и подавить антисоветские крестьянские восстания. Голод приобрел признаки Голодомора. Лишь в начале 1922 года советское правительство официально объявило голодающую часть территории южной Украины. Председателю формально независимой УССР Христиану Раковскому было разрешено обратиться за помощью в международные организации.

Точная цифра умерших от голода в Украине не установлена. Историки приводятся цифры от 235 тыс. до 500 тыс. человек. В советских школьных учебниках утверждалось, что голод охватил только районы Поволжья.

23 февраля 1922 г. правительство большевистской России издало декрет об изъятии церковных ценностей для нужд борьбы с голодом. В Украине и России развернулась безумная пропагандистская кампания вокруг богатств, накопленных церковью, которые следует использовать для голодающих.

По подсчетам историков, кампания по изъятию церковных ценностей дала 4,6 млн. рублей.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
01
февраля

У голодающих украинцев забирали хлеб для россиян

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