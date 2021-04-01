Тысячи воспоминаний. Запустили онлайн-архив устной истории

Архив будет сохранять устные воспоминания по новейшей истории Украины

Украинский институт национальной памяти презентовал ресурс "Архив устной истории". Он является 1-м в Украине многотематическим онлайн-хранилищем устных воспоминаний по новейшей истории Украины.

"Сбор свидетельств о различных событиях, в частности о Революции достоинства и современной российско-украинской войне, институт начал весной 2014 года. За семь лет удалось собрать в архиве более 1600 интервью различной тематики, в частности записей, осуществленных другими учреждениями, организациями и частными исследователями и переданных институту для хранения и обнародования. Инициатива именно онлайн-архива устной истории появилась, когда стало понятно: свидетельств удается фиксировать больше, чем возможно", - сообщает УИНП.

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Сейчас на ресурсе в свободном доступе представлены первые 100 записей. Онлайн-коллекцию будут постоянно пополнять.

Председатель УИНП Антон Дробович отметил, что платформа пригодится специалистам, а также всем, кто интересуется недавним прошлым.

Партнерами института в создании и наполнении онлайн-архива устной истории стали Фонд сохранения истории Майдана, Национальный музей Революции достоинства, Архив национальной памяти, Украинская ассоциация устной истории, Центр исследования освободительного движения, Центр устной истории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Ознакомиться с архивом устной истории можно по ссылке.

В 2021 году в Украине начнутся работы по созданию Музея Революции Достоинства. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко доложил, что накануне достигли согласия об условиях использования проекта победителей архитектурного конкурса. Это позволяет объявить о начале проектировочно-строительных работ. По его словам, конкурс состоялся давно, но никто не пытался ускорить решение этого вопроса.