Зеленский пообещал начать строительство Музея Революции Достоинства

В 2021 году в Украине начнутся работы по созданию Музея Революции Достоинства.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Украина должна должным образом почтить памяти трагических событий 2013-2014 годов.
В память о погибших и в знак благодарности Героям Майдана", - отметил глава государства.
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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко доложил, что накануне достигли согласия об условиях использования проекта победителей архитектурного конкурса. Это позволяет объявить о начале проектировочно-строительных работ.
По его словам, конкурс состоялся давно, но никто не пытался ускорить решение этого вопроса.
"Даже без помещения музей ежегодно реализовывал ряд проектов по чествованию участников Революции Достоинства и подготовил масштабную программу ко Дню Героев Небесной Сотни", - отметил Ткаченко.
20 февраля Украина чтит память Героев Небесной сотни. В этом году отмечают cьоми годовщину кровавых событий во время Революции достоинства, когда погибли более 100 протестующих.
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