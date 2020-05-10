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Тысяча добровольцев и четыре пушки - как завоевывали Сицилию

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Тысяча добровольцев и четыре пушки - как завоевывали Сицилию
Показали, каким был итальянский Турин в начале XX в. Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA

Высадка "тысячи" итальянца Джузеппе Гарибальди на Сицилии состоялась 11 мая 1860-го. Он правил островом в течение двух месяцев от имени короля Виктора Эммануила и в сентябре полностью завоевал Королевство обеих Сицилий.

Джузеппе Гарибальди - итальянский политический деятель, один из лидеров движения за объединение Италии. Родился 4 июля 1807-го в Ницце в семье моряка. Вступил в общество "Молодая Италия", цель которого - освобождение из-под власти Австрии и объединения Италии в единое государство. В то время Италия состояла из 8 монархий, 7 из которых были вассалами Австрийской империи. Революции состоялась в Милане, Венеции, Риме и Тоскане.

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Республиканская партия на Сицилии предложила Гарибальди возглавить экспедицию - захватить все Неаполитанское королевство. Гарибальди совершил знаменитый поход "тысячи". Захватив в генуэзскому порта два судна, 6 мая 1860-го с 1200-ми добровольцами и четырьмя пушками отплыл в Сицилию. Выгнал Бурбонов с Сицилии, двинулся на Неаполь и занял его. Он был провозглашен диктатором обеих Сицилий от имени короля Пьемонта Виктора Эммануила II. И на Сицилии и в Неаполе Гарибальди освободил политических заключенных, отменил ряд налогов. Неаполитанское королевство было присоединено к Пьемонта.

В 1861-м после объединения страны во главе с королем Виктором-Эммануилом ІІ Турин стал столицей Италии. Находился в этом статусе 3 года. Славился своим живописным расположением, широкими улицами и площадями, а также садами, замками 9-ю дворцами и 8-я храмами.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
11
мая

Тысяча добровольцев и четыре пушки - как завоевывали Сицилию

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