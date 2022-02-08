Театр в Одессе построили за царские деньги

Первый Одесский городской театр построили в течение 1805-1810 годов. Фото: wew.archodessa.com

В Одессе 10 февраля 1810-го торжественно открыли первый Городской театр. Театр построили за 5 лет по проекту итальянца Франческо Фраполли.

Одесса была небольшим приморским городком, окруженная сухой степью. Арман Эмманюэль дю Плесси герцог де Ришелье прибыл в Одессу как военный губернатор Херсонской губернии Российской империи. Возобновил торговлю через Одесский порт, пятую часть таможенных пошлин отдавал на развитие города. Принялся за строительство складов для зерна, погребов, лавок и виноделий. Обратился к царю Александру с просьбой выделить средства для возведения театра. Из казны получил 20 тыс. руб.

Над проектом работают итальянец Франческо Фраполли и француз Тома де Томон. Фасад возводят из морского ракушняка. Выходит белое сооружение в стиле классицизма. Оборудуют зал на 800 мест. Имеет три яруса с 17 ложами. В партере ставят 44 кресла. За ними – стоящие места.

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Одесситы обожали театр. Билеты стоили от 30 коп. до 10 руб. Популярные арии из опер поют извозчики, торговцы морепродуктами пересказывают сюжеты представлений покупателям.

Театр прекратил работать в 1812 году. Греческие купцы завезли в город чуму, которая была в Европе. В одесском отеле умерли внезапно сразу три актрисы, купившие шали и платки у греков. После этого российские труппы прекратили свои выступления. Ришелье собрал медицинский совет и объявил аварийную ситуацию в городе. За день умирало до 20 человек. В январе 1813-го эпидемия пошла на убыль. 2656 одесситов умерли от чумы. Это десятая часть населения.

В ночь на 2 января 1873-го театр сгорел. Пожар начался от вспышки газового рожка, который забыли потушить. Отстроили его только через 11 лет.

Воронцовский маяк в Одессе 30 ноября 1867 оснастили электрическими лампами. Он стал четвёртым в мире электрическим маяком. Самый первый маяк Одессы заложен в 1815 году на мысе Большого Фонтана. Достроен при генерал-губернаторе князе Воронцове и открыт 6 декабря 1827-го. Получил в народе название Воронцовского. В 1863-м построили чугунную башню утонченной маячной архитектуры, сужающейся кверху. Наверху 30 маяка перед рефлекторами зажигались 13 ламп с древесным или сурепным маслом, свет от которых был виден на 20 миль.