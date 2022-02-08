Театр в Одессе построили за царские деньги

 
Ексклюзивы
1/5
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
Просмотров: 3807
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 1782
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
1 Просмотров: 1062
Провальный визит Макрона в Москву и некрофилия Путина – что пишет мировая пресса
Провальный визит Макрона в Москву и некрофилия Путина – что пишет мировая пресса
Просмотров: 2349
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Просмотров: 1125
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
Просмотров: 648
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Просмотров: 1134
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 2376
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
Просмотров: 1080
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
Просмотров: 540
Фото
Все фото
21
12
17
17
10
&quot;Содрогнулась земля дважды. Неприятно было&quot;: в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
Как жила Индия в 1940-е годы - подборка фото
Как жила Индия в 1940-е годы - подборка фото
Как жили китайцы в 1930-е годы - фото
Как жили китайцы в 1930-е годы - фото
Древние дворцы и широкие улицы – как выглядел Пекин 1959-го
Древние дворцы и широкие улицы – как выглядел Пекин 1959-го
Что рекламировала львовская газета перед Второй мировой войной - подборка
Что рекламировала львовская газета перед Второй мировой войной - подборка
Видео
Все видео
"Пек планеры, как блины" - легендарный Олег Антонов создавал самолеты в Киеве
"Пек планеры, как блины" - легендарный Олег Антонов создавал самолеты в Киеве
Бой под Крутами: студенты остановили войско врага
Бой под Крутами: студенты остановили войско врага
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
С концертами и салютами: как проходила инаугурация третьего президента Украины
С концертами и салютами: как проходила инаугурация третьего президента Украины
Интервью
1/5
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 1791
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1197
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 999
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1881
Колонка
Наталия Мазина
Наталия Мазина
09 февраля 2022
Просмотров: 603
Чужі нотатки
Не знаю, де дітися, і хочу швидше розпрощатися. Але нам іще разом іти до метро. Брала інтерв'ю в колишнього чиновника. Літній, серйозний, поважний, ...
четверг, 10 февраля 2022 08:21

Театр в Одессе построили за царские деньги

  Комментировать
Театр в Одессе построили за царские деньги
Первый Одесский городской театр построили в течение 1805-1810 годов. Фото: wew.archodessa.com

В Одессе 10 февраля 1810-го торжественно открыли первый Городской театр. Театр построили за 5 лет по проекту итальянца Франческо Фраполли.

Одесса была небольшим приморским городком, окруженная сухой степью. Арман Эмманюэль дю Плесси герцог де Ришелье прибыл в Одессу как военный губернатор Херсонской губернии Российской империи. Возобновил торговлю через Одесский порт, пятую часть таможенных пошлин отдавал на развитие города. Принялся за строительство складов для зерна, погребов, лавок и виноделий. Обратился к царю Александру с просьбой выделить средства для возведения театра. Из казны получил 20 тыс. руб.

Над проектом работают итальянец Франческо Фраполли и француз Тома де Томон. Фасад возводят из морского ракушняка. Выходит белое сооружение в стиле классицизма. Оборудуют зал на 800 мест. Имеет три яруса с 17 ложами. В партере ставят 44 кресла. За ними – стоящие места.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Театр побудовали на месте церкви

Одесситы обожали театр. Билеты стоили от 30 коп. до 10 руб. Популярные арии из опер поют извозчики, торговцы морепродуктами пересказывают сюжеты представлений покупателям.

Театр прекратил работать в 1812 году. Греческие купцы завезли в город чуму, которая была в Европе. В одесском отеле умерли внезапно сразу три актрисы, купившие шали и платки у греков. После этого российские труппы прекратили свои выступления. Ришелье собрал медицинский совет и объявил аварийную ситуацию в городе. За день умирало до 20 человек. В январе 1813-го эпидемия пошла на убыль. 2656 одесситов умерли от чумы. Это десятая часть населения.

В ночь на 2 января 1873-го театр сгорел. Пожар начался от вспышки газового рожка, который забыли потушить. Отстроили его только через 11 лет.

Воронцовский маяк в Одессе 30 ноября 1867 оснастили электрическими лампами. Он стал четвёртым в мире электрическим маяком. Самый первый маяк Одессы заложен в 1815 году на мысе Большого Фонтана. Достроен при генерал-губернаторе князе Воронцове и открыт 6 декабря 1827-го.

Получил в народе название Воронцовского. В 1863-м построили чугунную башню утонченной маячной архитектуры, сужающейся кверху. Наверху 30 маяка перед рефлекторами зажигались 13 ламп с древесным или сурепным маслом, свет от которых был виден на 20 миль.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Театр в Одессе построили за царские деньги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
февраля

Театр в Одессе построили за царские деньги

Самое читаемое
Днепровский стрелок впервые рассказал, за что над ним издевались
Днепровский стрелок впервые рассказал, за что над ним издевались Просмотров: 19674
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам 4 Просмотров: 13509
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
3
 Просмотров: 13051
Пачки с тысячами гривен: НАБУ шокировало видео со взяткой для &quot;слуги&quot;
Пачки с тысячами гривен: НАБУ шокировало видео со взяткой для "слуги"
5
 Просмотров: 9352
Подвешивали на долговой крючок: экс-нацгвардеец о части, где служил Рябчук
Подвешивали на долговой крючок: экс-нацгвардеец о части, где служил Рябчук Просмотров: 9027
История
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
21
 Просмотров: 3816
Как жила Индия в 1940-е годы - подборка фото
Как жила Индия в 1940-е годы - подборка фото
12
 Просмотров: 621
Раздевалась, словно искала блоху: впервые показали стриптиз
Раздевалась, словно искала блоху: впервые показали стриптиз
 Просмотров: 2070
Как жили китайцы в 1930-е годы - фото
Как жили китайцы в 1930-е годы - фото
17
 Просмотров: 2718
Укреплять единство Руси: князь написал наставление детям
Укреплять единство Руси: князь написал наставление детям
 Просмотров: 1062
Больше всего комментируют
7
Только Минские договоренности принесут мир - Макрон
4
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
4
"Мне говорили, что я сумасшедший" - Зеленский появился на фоне больших букв собственного имени
3
Сеяли панику: прикрыли 18 тыс. российских ботов-"минеров"
2
"Силовики "выбивают" из людей фальшивые показания против пятого президента" - адвокаты Порошенко
Голосов: 955
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть