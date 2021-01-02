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Священник публично сжег папский указ

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Священник публично сжег папский указ
Лютер прибил 95 тезисов на двери виттенбергской Замковой церкви. Фото: https://dknadvirna.org

Папа Римский Лев Х 3 января 1521-го отлучил от римско-католической церкви религиозного реформатора Мартина Лютера за публикацию 95 тезисов о финансовых злоупотреблениях в церкви.

Лютер родился в саксонской крестьянской семье в Айслебене. Родители дали сыну университетское образование. Тот 1507-го стал священником, впоследствии доктором теологии. 1517- го папа Лев X выпускает буллу об отпущении грехов и продажа индульгенций. Лютер ее публично критикует - прибил 31 октября 1517-го 95 тезисов на двери виттенбергской Замковой церкви.

Папа Лев X подверг Лютера анафеме. Мартин публично сжог папскую буллу. Объявил, что борьба с папским засильем является делом всего немецкого народа. Так зародилась протестантская церковь, которая сначала только стремилась очистить католическую веру.

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Император Священной Римской империи Карл V (1500-1558) объявил религиозного деятеля Мартина Лютера еретиком и преступником. "Хотим, чтобы никто из вас не принимал Лютера на жительство, не давал ему ни есть, ни пить, не прятал, не помогал и не способствовал. Где бы он появился, арестуйте его. Или немедленно сообщите нам. За такое святое дело получите вознаграждение", - говорится в указе императора.

Лютер скрывался и проповедовал в немецких городах под защитой местных повелителей. Последние годы жизни страдал от хронических недугов. Умер в родном Айслебене 18 февраля 1546.

Папа Римский Иоанн Павел II 31 октября 1992-го объявил решение о церковной реабилитации итальянского астронома Галилео Галилея. Вернул ему "право быть законным сыном церкви".

Автор: Ольга Васькив
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Дата
03
января

Священник публично сжег папский указ

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