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вторник, 21 января 2020 08:21

Швейцарцам начали давать гражданство Ватикана

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Швейцарцам начали давать гражданство Ватикана
Папа Римский Юлий II (1443-1513) создал в папском государстве регулярную армию. Воинов набрал в Швейцарии - тех солдат считали лучшими в Европе. Фото: news.rambler

Папа Римский Юлий II 21 января 1506 года образовал армию Ватикана - Швейцарскую гвардию. Считается старейшей армией на планете.

Юлий II (1443-1513) хотел восстановить величие Ватикана. Создал в папском государстве регулярную армию. Воинов набрал в Швейцарии - тех солдат считали лучшими в Европе. 22 января состоялся торжественный прием в честь первых 150 швейцарских гвардейцев.

6 мая 1527-го гвардейцы приняли свой первый и единственный в истории бой. Рим захватило и разграбило войско австрийского императора Карла V.

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В столкновениях погибли 147 гвардейцев из 189. Выжившие, спасли Папу Климента VІІ. Через тайный подземный переход вывели понтифика с Ватиканского дворца к окруженной рвом крепости Святого Ангела.

Когда в 1943-м Рим заняла немецкая армия, гвардейцы устроили огневые рубежи на въездах в Ватикан.

Сейчас в гвардии 110 солдат. 30 из них вооружены средневековыми алебардами, еще 15 - это оркестр из барабанщиков и флейтистов. Все - граждане Швейцарии. Обязательное требование - католическое вероисповедание. На время службы им также предоставляют гражданство Ватикана.

Папа Римский Иоанн Павел II 24 сентября 1989 от имени церкви попросил прощения у ученого Галилео Галилея (1564-1642). Вернул ему "право быть законным сыном церкви".

Автор: Ольга Васькив
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Дата
21
января

Швейцарцам начали давать гражданство Ватикана

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