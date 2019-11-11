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вторник, 12 ноября 2019 08:20

Существо с длинной шеей сфотографировал британец

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Существо с длинной шеей сфотографировал британец
Чудовище озера Лох-Несс в музее "Несси". Фото: Bird In Flight

В Великобритании у озера Лох-Несс местный житель 12 ноября 1933 года сфотографировал неизвестное существо с длинной шеей. "Лох-Несское чудовище" назвали Несси.

Хью Грей, житель Фоерс, будто видел что-то с большим туловищем и длинной прямой шеей и сфотографировал. Фото проявили только через 3 недели и оно появилось в шотландском дневнике "Daily Mail". Известны различные предположения относительно фотографий с изображением Несси. Одни утверждают, что это обычный ствол дерева или остатки разбитого корабля. Другие, что это большая рыба, например акула или северо бутылконосый кит.

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Во время войны странные явления на озере отошли на второй план, хотя наблюдатели противовоздушной обороны фиксировали на озере темные фигуры. Поток сообщений и фотографий снова ускорил интерес публики к тайне озера в 1950-х.

Сторонники Несси ссылаются на старинные легенды, согласно которым на дне озера существует сеть пещер и туннелей, которые позволяют монстру всплывать в море и возвращаться обратно. Однако исследования дна и берегов свидетельствуют о том, что таких тоннелей нету. В 2003 году ученые пришли к выводу, что Несси не существует. Ученые обследовали воды озера Лох-Несс, используя 600 отдельных сонаров и систему спутниковой навигации, но ничего похожего на чудовище не нашли.

В США в возрасте 87 лет умер Роберт Райнс. Он прославился как один из создателей современных радаров и Sonar, а также как убежденный сторонник существования Лох-Несского чудовища.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
12
ноября

Существо с длинной шеей сфотографировал британец

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