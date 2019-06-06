Строительство Мемориала Героям Небесной сотни под угрозой - Игорь Пошивайло

Автор: Сергей Старостенко Игорь Пошивайло

Строительство Мемориала Героев Небесной сотни и Музея Революции достоинства под угрозой, - говорит директор музея Игорь Пошивайло. Из-за затягивания следственных действий, проводимых Генпрокуратурой на улице Институтской, местах расстрелов, строительство мемориала под вопросом. Если не начать строительство Мемориала и Музея в этом году, в следующем шансов на их возведение будет все меньше. Между тем ГПУ уже несколько раз зятягивает следствие и не укладывается в обещанные сроки.

Оставлять улицу Институтскую в том виде, который она имеет сейчас, нельзя, убежден Игорь Пошивайло. Рано или поздно там откроют проезжую часть, и память о событиях, которые там произошли, со временем может стереться.

Какая сейчас ситуация со строительством Музея Майдана и Мемориала?

В марте 2014-го возник общественный запрос на увековечение памяти Героев Небесной сотни. Был запущен Международный архитектурный конкурс "Территория достоинства". Он длился больше года. Поступило около полутора сотен проектов в 4-х номинациях.

Какие были предложения?

Была идея создать музей Майдана в Украинском доме, изменив его интерьер. Одна итальянская команда предлагала засадить Аллею Героев Небесной сотни красными кленами, а между брусчаткой вживить полосы стали. Другие художники предлагали световые инсталляции в красных цветах. Этот конкурс, к сожалению, ничем не завершился. Протестовали некоторые семьи погибших. Например, говорили, что красные клены в феврале не имеют листьев, поэтому их красный цвет не имеет смысла. Киевская городская власть не взяла на себя ответственность за воплощение этих проектов. Не были выделены земельные участки и средства. Даже не выплатили премии победителям. Поэтому результаты конкурса остались на уровне идей. В 2016-м было создано государственное учреждение - Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства, и мы уже подавали ходатайство в КГГА. За 2 года выделили почти 3 га земле в центре Киева для этого комплекса. Кабмин в 2017-м поручил Минкультуры провести открытый международный архитектурный конкурс. До сих пор ни одному музею в Украине не отводилась земля в центре города, да еще и с проезжей частью. Мы впервые преодолевали много бюрократических путей, ведь впервые музей определено заказчиком проектирования и строительства. Провести конкурс по результатам тендера взялась немецкая компания Рhase-1. Государство выделило 2,5 миллиона гривен. Но этих средств оказалось недостаточно. Тогда благотворительный Фонд Петра Порошенко добавил еще 3 миллиона, и так конкурс был проведен.

Что в итоге?

Плюс 66 заявок из 12 стран мира в 2-х номинациях. 20 февраля 2018-го определен победитель в номинации Мемориал. Победил проект Ирины Волынец и Марии Процик. Молодые львовские архитекторы предлагают создать новое пространство на прежний Институтской. Внизу от Крещатика до моста должна тянуться стела из белого гранита, который есть только в одном месторождении, - в Северной Каролине в США. В таком граните создан Парк четырех свобод Франклина Рузвельта в Нью-Йорке. Все украинские граниты темные, серые. Поэтому советские памятники такие темные, мрачные. Авторы решили от этого отойти. Согласно проекту именные стелы должны врезаться аркой в ​​холм, их 107, различной величины. Повторяющие линии холма, накладываются друг на друга, символизируя щиты майдановцев на Институтской. По проекту не должно быть проезжей части. Архитекторы молодые и амбибициозные. Они задумали лучшие материалы, которые нельзя заменить. Были предложения: может, взять заменители, бетон, керамогранит... На самом деле главное - качественное воплощение замысла авторов. Миссия музея - сделать память активной, важной для многих. Хватит создавать мемориалы смерти, стоит больше акцентировались на жизни и развитии После моста - пространство памяти переходит в парковую зону. Планируем посадить 100 лип. Смерть должна трансформироваться в жизнь. Даже в фольклоре - герои погибают, а на их месте вырастают деревья. К тому же липы должны восстановить историческое соответствие названия этого центрального района города - Липки. Аллея лип была вырублена здесь в 1830-х при интенсивной застройки местности. Стелла героев - центральное место мемориального комплекса. На таблицах стелы будут написаны имена Героев Небесной Сотни. По замыслу авторов, стела является образом протестующих, стоящих бок о бок со щитами Алея должна тянуться до часовни. Между будущим зданием музея и Октябрьским дворцом должен быть высажен сад - место, где люди могли бы отдохнуть и подумать. Сад предлагают засадить белыми цветами, в том числе выведенными в честь героев. Миссия музея - сделать память активной, важной для многих. Хватит создавать мемориалы смерти, стоит больше акцентировались на жизни и развитии. Это место в центре Киева, согласно проведенных после Майдана опросов, не должно быть кладбищем.

13 мая должны были начаться строительные работы?

Они должны были начаться еще в декабре. Мы пытались начать подготовительные работы хотя бы 13 мая - как можно быстрее выполнить свои задачи как заказчика строительства. Потому что была угроза потерять выделенные на это средства из-за проволочек ГПУ с проведением следственных экспериментов на Аллее.

Это новая роль для музея.

Да, музей должен заниматься музейными вопросами, но никак не строительными и не проектировочными. А нас решением Кабмина сделали заказчиком проектирования и строительства. Хотя у нас есть немало музейных проблем: как хранить коллекцию, говорить с обществом, проводить образовательные мероприятия, записывать истории, рассказывать детям о Майдане, создавать фильмы, ездить в экспедиции, издавать книги, вести документацию. Здесь вызовы на всех фронтах. И плюс еще строительство. И тут, как гром среди ясного неба, - Управление спецрасследований Генпрокуратуры снова откладывает окончание следственных экспериментов на бывшей Институтской.

Мы не выступаем за Мемориал ценой следствия. Однако это следствие продолжалось уже 5 лет, и не только мы, но общество ожидает его результатов

Мы не выступаем за мемориал ценой следствия. Однако это следствие продолжалось уже 5 лет, и не только мы, но общество ожидает его результатов. 6 мая 2019 в письме за подписью заместителя генпрокурора сказано: следственные эксперименты в нижней части аллеи проведены. На 13 мая Генпрокуратура сняла арест с участка, и у нас не было никаких официальных причин не начинать подготовительные работы. Мы обнесли его забором и начали готовиться к подготовительным работам. После обеда того же дня получаем письмо от ГПУ о том, что с 13 по 17 мая снизу аллеи все еще должны проводиться следственные эксперименты. Музей тут же остановил работы на аллее. В ответе в ГПУ инициировал "круглый стол" с участием представителей ГПУ, родственников Героев Небесной сотни, инициативной группы раненых на Майдане, их адвокатов, чтобы обсудить потребности следствия и строительства. 15 мая строители обеспечили проведение очередного следственного эксперимента. В течение 2019-го их на аллее проведения примерно 60. При каждом обращении от работников ГПУ подрядчик обеспечил место и обзорность для следственных действий. Криволинейный путь пешей аллеи будет отображать путь Украины к свободе, утверждают архитекторки

На сколько времени рассчитано возведение Мемориала и музейного комплекса?

Проект рассчитан на 9 месяцев. Белый гранит уже доставлены в Европу. Если наложат арест на эту территорию снова, мы не сможем двигаться дальше.

Есть мнения, что улицу Институтскую надо сохранить в историческом виде и не менять ее?.

Некоторые люди говорят, что лучшая память - это сохранить Институтскую в нынешнем виде. Практика показывает, что нет. Все равно надо искать какие-то новые формы. Если мы оставим аллею неизменной, - и тут вопрос, до какого момента, есть много угроз. Уже исчезли простреленные сити-лайты, оштукатуренные фасады зданий, демонтированы некоторые столбы с остатками пуль, исчезают деревья. Если не будет мемориального пространства, не понятно, кто со временем будет хозяином на этой земле и как он ее освоит. Без Мемориала там рано или поздно восстановят проезжую часть, демонтируют мостовую, а рядом построят коммерческие или развлекательные объекты. Поэтому Мемориал нужен. Сейчас много баталий вокруг него на уровне эмоций. Почему они вспыхнули не более года назад, а в конце президентского срока. Остановить все - это не делать вообще ничего. Мемориал и музей под угрозой. Абсолютно нет гарантий, что будут выделены средства на реализацию проекта на следующий год.

Проведя Международный конкурс и не построив Мемориал, Украина будет иметь большие репутационные потери в мире. Это второй Ммеждународный конкурс после "Арсенала", который рискует завершиться ничем

К тому же, проведя Международный конкурс и не построив Мемориал, Украина будет иметь большие репутационные потери в мире. Это второй Международный конкурс после "Арсенала", который рискует завершиться ничем. Большие риски проведения третьего конкурса, и к нему будет вопросов еще больше. Весь этот процесс мемориализации событий Майдана обнаруживает процессы, которые бушуют сегодня в украинском обществе. Автор: Сергей Старостенко

Какие это процессы?

Недоверие к институтам власти, незрелое гражданское общество, неготовность делегировать компетенции экспертной среде. Это сплошная подозрительность и истерия. Часто упрекают стереотипное - мол, происходит хищение средств и заметания преступлений Майдана. Люди не готовы критически мыслить и слышать друг друга. Как говорила Индира Ганди, невозможно пожать руки кулаками.

Какой опыт создания подобных музеев за границей?

Коммуникация, поиск точек соприкосновения, консенсус ради будущего. Я встречался с командой Мемормала-музея 11 сентября во Соединенных Штатах. Там намного мощнее воздействие семей - все же погибли почти 3 тысячи человек. Конечно, семьи сопротивлялись первой попытке построения Мемориала. Но была длительная переговорная процедура, внесение модификаций в проект и политическая воля губернатора штата и мэра города. Там четко сказали: здесь будет мемориал и музей согласно результатам конкурса. Было больше времени на коммуникацию, с семьями работали психологи. В нашей ситуации политическая воля, созвучная общественному запросу, была. А сейчас наступил период вакуума. Предыдущая команда политическая уже не влияет. Позиция новой команды сегодня несформирована. Думаю, на фоне других угроз Мемориал и музей их интересовать не будут в первую очередь.

Какое место Антимайдана в истории Майдана?

Музей должен показать разные стороны событий и их действующих лиц. Он не должен быть черно-белый и представлять только позиции победителей и побежденных, преступников и жертв. Даже события I и II Мировых войн и Холокоста уже не изображают в черно-белых тонах. Уже ищут стороны между ними. Немцы сегодня по-другому трактуют национал-социализм, чем раньше. Они уже не обвиняют во Второй мировой лишь Гитлера и его близкое окружение. Они поднимают вопрос ответственности самого общества, отдельных немецких граждан: кому было выгодно отбирать у других бизнес, кому были выгодны массовые репрессии и этнические чистки. Сколько прошло лет, а немцы только сейчас начинают об этом говорить публично. Мы же должні рассказывать о многогранном Майдане не только с политической точки зрения. Музей должен быть нужен обществу независимо от действующей власти и смені политиков. Иначе поменяется команда, придет другой политический лагерь, и музей закроют. Подобные случаи в мире были. В странах третьего мира новые властные команды, бывает, уничтожают нужные музеи или меняют их экспозиции, в которые вложены десятки миллионов долларов. Музей сложной истории должен быть площадкой диалога - где бы воспитывались дети и развивалось критическое мышление, где в цивилизованной форме обсуждались важные вопросы для граждан и даже для политиков. Музей мог бы стать своеобразным общественным и политическим громоотводом, центром коммуникации и понимания Музей сложной истории должен быть площадкой диалога - где бы воспитывались дети и развивалось критическое мышление, где в цивилизованной форме обсуждались важные вопросы для граждан и даже для политиков. Музей мог бы стать своеобразным общественным и политическим громоотводом, центром коммуникации и понимания. На его платформе должны решаться сложные, конфликтные вопросы, которые бы не выплескивались в революции и конфликты. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем выше доходы и образование, тем больше люди симпатизировали Майдану Сегодня же по социологическим опросам Майдан ассоциируется большинством не из Революцией Достоинства, а с восстанием, бунтом, протестами, которые несут все же негативную коннотацию. Автор: Сергей Старостенко Парадокс: более 70 опытных наших сограждан понимают потребность в мемормале и музее, одобряют мемиорализацию тех событий, но только мелкая часть из них ходит в музеи вообще и посещает коммеморативные мероприятия. Это свидетельствует о пассивности граждан, о других приоритетах. Люди думают, что кто-то сделает это за них. К тому же пик увлечения Майданом в Европе и Америке прошел очень быстро. По инерции он длился, возможно, год. Но после начала войны в Донбассе западу стало понятно, что приоритеты изменились. С другой стороны, информационная война стала еще активнее, и поэтому все наши попытки каким-то образом больше говорить миру о Майдане и угрозы со стороны России не имели такого влияния как российская пропаганда.

Интервью с Игорем Пошивайло читайте в следующем номере журнала Країна.

"Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции достоинства" - будущий национальный мемориальный комплекс, посвященный событиям Революции достоинства. Созданн 18 ноября 2015 и отнесен к сфере управления Украинского института национальной памяти. Указом Президента Украины от 12 апреля 2016 музею присвоен статус национальной. На разных этапах создания Музей Майдана поддержали Самооборона Майдана и ряд инициатив - Библиотека Майдана, Почта Майдана, Автомайдан, Майдан пресс-центр и другие, а также Украинский институт национальной памяти, Министерство культуры Украины, Киевская городская государственная администрация, Национальный центр народной культуры "музей Ивана Гончара", Национальный заповедник "София Киевская", музей истории города Киева, Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, ОО "Агентство культурных стратегий", Украинский комитет ИКОМ. С января 2014 общественная инициатива "Музей Майдана / Музей Свободы" собрала более две тысячи артефактов, документов, фотографий и устных показаний, которые смогут составить основу новосозданного Мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея революции достоинства, провела ряд выставочных проектов в Украине и за рубежом , осуществила консультации с мировыми экспертами-музейщиками, приняла участие в учебных поездках по изучению международного опыта и проанализировала тенденции развития "музеев памяти" и вызовов, которые стоят перед ними. Собранная активистами коллекция включает более 2000 предметов, около 500 аудио- и видеоинтервью, памятников-охранной документацию, документальные фотографии, книжных издание. Вещественную коллекцию составлено из нескольких групп, которые пополняют сей от баррикадного хенд-мейда, предметов самообороны, протестного искусства к уникальным артефактов. Среди раритетов собрания: арт-инсталляция "Рождественская вертеп", серия живописных полотен "Будущее Украины" (размером 200 х 1000, каждое из которых рисовали в эпицентре событий более 100 человек в Киеве, Донецке и Луганске), простреленный ситилайт-бокс, 40 тонна металлическая конструкция "Елки" из более чем 500 флагами, постерами, слоганами и другими предметами, двухметровая копия "Елки" из студии Общественного ТВ, пневмогармата, разбитый автомобиль Автомайдановцы, скульптурная плита "Новая Украина" художника Роте из Франции, велосипедная конструкция с солнечной батареей фран цуза Гийома Аламе, "коктейли Молотова" из электрических лампочек, начиненных перцем и горящей смесью, простреленные шлемы Героев Небесной сотни.