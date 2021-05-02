Среди леса случайно обнаружили древние украшения

В Швец картограф нашел клад бронзового века. Фото: eurointegration.com.ua

Картограф Томас Карлссон осматривал лес для подготовки мероприятий по спортивному ориентированию и обнаружил клад.

"Сначала я подумал, что это может быть лампа, но, присмотревшись, увидел, что это старинные украшения", - сказал он, передает BBC.

Вещи были в хорошем состоянии. Карлссон сначала подумал, что это современные копии. Археологи отметили, что клад принадлежит к периоду между 750 и 500 годами до н.э.

Нашли около 50 предметов. Среди них бусы, браслеты и заколки для одежды.

Сокровище обнаружили в лесу примерно в 48 км к северо-востоку от Гетеборга. Предметы лежали на земле рядом со скалами. Предполагают, что почву раскопали животные.

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Найденные украшения изготовили для женщин, которые имели высокий статус в тогдашнем обществе. Вещи могли оставить в жертву богам.

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