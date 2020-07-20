Создали копию корабля, на котором украинец оплыл вокруг света

 
Ексклюзивы
1/5
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 486
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2691
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 954
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
1 Просмотров: 711
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Просмотров: 270
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Просмотров: 621
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Просмотров: 486
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Просмотров: 360
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
1 Просмотров: 4824
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
Просмотров: 6750
Фото
Все фото
13
4
5
3
9
Как австрийские солдаты обживались в украинском городке во время Первой мировой войны - фото
Как австрийские солдаты обживались в украинском городке во время Первой мировой войны - фото
В Карпатах нашли сбитый немецкий самолет
В Карпатах нашли сбитый немецкий самолет
Под полом церкви нашли черепа женщин и детей
Под полом церкви нашли черепа женщин и детей
На скалах нашли рисунки древней цивилизации
На скалах нашли рисунки древней цивилизации
Археологи показали находки, которые сделали в захоронениях кочевников
Археологи показали находки, которые сделали в захоронениях кочевников
Видео
Все видео
Был купцом или ремесленником - воссоздали лицо мужчины, жившего 500 лет назад
Был купцом или ремесленником - воссоздали лицо мужчины, жившего 500 лет назад
Рада проголосовала за документ, который начал новый период истории
Рада проголосовала за документ, который начал новый период истории
Украинский спортсмен установил потрясающий рекорд
Украинский спортсмен установил потрясающий рекорд
Рокеры собирали для африканцев деньги на еду
Рокеры собирали для африканцев деньги на еду
Обнаружили рудник, где работали первые жители Америки
Обнаружили рудник, где работали первые жители Америки
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1206
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5004
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1431
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3573
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
20 июля 2020
Просмотров: 45
На роду написано
Кажуть, прізвище лишає відбиток на долі людини. Я в таке не вірю, але життя постійно підкидає сюжети для роздумів на цю тему. Знайома з прізвищем ...
понедельник, 20 июля 2020 17:04

Создали копию корабля, на котором украинец оплыл вокруг света

  Комментировать
Создали копию корабля, на котором украинец оплыл вокруг света
Создали копию корабля Лисянского. Фото: nezhatin.com.ua

Житель Нежина Валентин Яковенко создал модель шлюпа "Нева".

На нем нежинец Юрий Лисянский в 1803-1806 годах совершил кругосветное путешествие, сообщает nezhatin.com.ua.

Яковенко ветеран Военно-Морского флота. Он занимается созданием моделей кораблей. Создание шлюпа "Нева" заняло у него 9 месяцев.

Модель в мельчайших деталях воспроизводит парусник. Мастер воссоздал парусный шлюп, изготовленный английскими корабелами на одном из лондонских доков. В 1802 году Лисянский приобрел его на средства Российско-Американской кампании специально для кругосветной экспедиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пират открыл путь в Гренландию

"Неву" передадут в Нежинский музей Юрия Лисянского.

Имя Юрия Федоровича Лисянского носят остров на Гавайях, остров на Аляске, пролив, река, гора на Сахалине. В городе Нежине установили памятник Юрию Лисянскому и есть улица его имени.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Создали копию корабля, на котором украинец оплыл вокруг света». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

ООН сделала заявление о статусе Севастополя

Пират открыл путь в Гренландию

Фюрера спасла дубовая столешница

Самое читаемое
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
11
 Просмотров: 16443
Отомстил за сына. Появилось видео резонансного убийства в Черновцах
Отомстил за сына. Появилось видео резонансного убийства в Черновцах
 Просмотров: 11637
Фото животных, которых природа наградила интересной внешностью
Фото животных, которых природа наградила интересной внешностью
9
 Просмотров: 9828
Кличко заявил, что его сын идет в мэры Киева
Кличко заявил, что его сын идет в мэры Киева Просмотров: 8640
Электроэнергия подорожает: для кого изменится тариф с августа
Электроэнергия подорожает: для кого изменится тариф с августа Просмотров: 6471
История
Единственную рукопись пьесы Шекспира выложили в интернет
Единственную рукопись пьесы Шекспира выложили в интернет Просмотров: 81
Представили игру, в которой можно управлять Украиной XVII в.
Представили игру, в которой можно управлять Украиной XVII в. Просмотров: 180
ООН сделала заявление о статусе Севастополя
ООН сделала заявление о статусе Севастополя
 Просмотров: 2115
Как австрийские солдаты обживались в украинском городке во время Первой мировой войны - фото
Как австрийские солдаты обживались в украинском городке во время Первой мировой войны - фото
13
 Просмотров: 2169
Пират открыл путь в Гренландию
Пират открыл путь в Гренландию
 Просмотров: 207
Больше всего комментируют
10
Кадыров-Зеленскому: "Вам придется ответить передо мной!"
4
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
4
Третьякова заявила, что депутатская зарплата слишком мала
3
Расстреляна группа украинских военных имела белое маркировки и придерживалась договоренностей
1
Руководство ГБР требовало арестовать "Прямой канал", чтобы прекратить его деятельность - руководитель следственной группы Корецкий
Голосов: 14
Голосование Кто должен стать главным тренером киевского "Динамо"?
  • 1) Виктор Скрипник
  • 2) Роман Григорчук
  • 3) Мирон Маркевич
  • 4) Юрий Сёмин
  • 5) иностранный специалист
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua