Создали копию корабля, на котором украинец оплыл вокруг света

Создали копию корабля Лисянского. Фото: nezhatin.com.ua

Житель Нежина Валентин Яковенко создал модель шлюпа "Нева".

На нем нежинец Юрий Лисянский в 1803-1806 годах совершил кругосветное путешествие, сообщает nezhatin.com.ua.

Яковенко ветеран Военно-Морского флота. Он занимается созданием моделей кораблей. Создание шлюпа "Нева" заняло у него 9 месяцев.

Модель в мельчайших деталях воспроизводит парусник. Мастер воссоздал парусный шлюп, изготовленный английскими корабелами на одном из лондонских доков. В 1802 году Лисянский приобрел его на средства Российско-Американской кампании специально для кругосветной экспедиции.

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"Неву" передадут в Нежинский музей Юрия Лисянского.

Имя Юрия Федоровича Лисянского носят остров на Гавайях, остров на Аляске, пролив, река, гора на Сахалине. В городе Нежине установили памятник Юрию Лисянскому и есть улица его имени.