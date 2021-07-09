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пятница, 09 июля 2021 14:04

Состоятельным людям выбивали передние зубы 500 лет назад

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В пещере Ирунгу, что в западной части центральной Африки, археологи обнаружили необычные человечески черепа. Их возраст более 500 лет.

Исследователи рассказали, что пещеру открыли еще в 1992-м, впрочем, из-за труднодоступности, спускались в нее лишь несколько раз. Недавно внутри увидели остатки 24 взрослых мужчин и женщин. Вероятно, там хоронили богатых, ведь рядом с костями обнаружили сотни металлических артефактов - украшений, инструментов, оружие и тому подобное. Вещи и кости датировали XIV-XV вв., передает портал "Мета".

Наиболее интересным среди всего этого ученые назвали человеческие черепа. На верхних челюстях каждого из них не хватало четырех передних зубов. Из-за наличия признаков заживления специалисты пришли к выводу, что их удаляли еще при жизни людей.

Автор: C. Gerin and P. Mora /Antiquity Publications Ltd.
  Всем похороненным в пещере при жизни удалили передние зубы
Всем похороненным в пещере при жизни удалили передние зубы

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Подобные манипуляции были характерны для африканской культуры. Часто это делали в контексте каких-то религиозных обычаев и обрядов. Удаление зубов меняло форму и внешний вид лица, однако удаление четырех верхних передних зубов, по словам ученых, встречается крайне редко.

Черепа людей с Ирунгу не модифицировали в рамках обряда погребения. Поэтому зачем это делали - ученым еще предстоит узнать.

Недавно в Израиле нашли кости, которые могут принадлежать новому виду древних людей. Об этом заявила международная команда археологов и антропологов, которая исследовала фрагменты черепа, найденные на древней стоянке Нешер Рамла.

Если они правы, череп может принадлежать виду Nesher Ramla Homo, жившему 420-120 тыс. лет назад.

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Дата
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