Нашли останки неизвестного вида людей

В Израиле обнаружили кости, которые могут принадлежать гибридному виду людей. Фото: Yossi Zaidner

В Израиле нашли кости, которые могут принадлежать новому виду древних людей.

Об этом заявила международная команда археологов и антропологов. Она исследовала фрагменты черепа, найденные на древней стоянке Нешер Рамла, сообщает sciencemag.org.

Если они правы, череп может принадлежать виду Nesher Ramla Homo, жившему 420-120 тыс. лет назад.

Окаменевшую верхнюю часть черепа и челюсти изучали около 10 лет. Профессор Исраэль Гершковиц рассказал, что кости имеют отношение к гибридной группе древних людей. Фрагмент найденной верхней части черепа был таким же, как у предков вида Homo sapiens. Челюсть идентична неандертальской.

Вид Nesher Ramla Homo мог быть гибридной ветвью в эволюционной истории человека. Окаменелости, вероятно, принадлежали одному из последних представителей гибридного вида.

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Стоянку Нешер Рамла обнаружили в конце 2010 года. Тогда обследовали известняковый карьер недалеко от Тель-Авива. Древние предки человека могли охотиться здесь на лошадей и оленей. Об этом свидетельствуют тысячи каменных орудий и костяных резных инструментов. Они характерны для Homo sapiens. Это свидетельствует о том, что между различными группами существовала связь.

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