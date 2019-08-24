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воскресенье, 25 августа 2019 08:20

Сопротивление немцев преодолели за одну ночь

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Сопротивление немцев преодолели за одну ночь
Войска генерала Шарля де Голля прошли маршем по Елисейским полям. Фото: stpravda.com.ua

После четырех лет нацистской оккупации 25 августа 1944 года французский второго мотопехотная дивизия и американская четвёртого пехотная дивизия освободили Париж. Войска генерала Шарля де Голля прошли победным маршем по Елисейским полям.

Париж был оккупирован нацистами в июне 1940 года - через месяц после вступления немецких войск на территорию Франции. За неделю Франция подписала акт о прекращении военных действий против Германии. Она теряла контроль над 60% своей территории, флот, полностью роззброювалась и обязывалась содержать немецкие и итальянские оккупационные войска.

Правительство бежал из столицы, объявив Париж "открытым городом". Командующий столичным гарнизоном генерал донышко получил приказ расстреливать каждого, кто будет сопротивляться немцам.

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15 августа 1944 года воздушный и морской десанты высадились в районе Сен-Тропеза и Канн. Французские части двинулись на Тулон и Марсель, американские - на Лион. Операция была осуществлена ​​успешно, и союзники вышли к границам Германии. Между тем войска союзников, наступавших в Нормандии, освободили Париж.

В течение ночи сопротивление немцев было преодолено и 20000 сдались в плен. 25 августа был арестован генерала Холтица, и днем ​​он подписал акт о передаче города правительства генерала де Голля. 26 августа де Голль и Леклерк приняли торжественный парад войск на Елисейских полях.

Операцию "Оверлорд" начали 6 июня 1944. Операция открыла Западный фронт в Европе во Второй мировой войне. Она стала крупнейшей десантной операцией в истории.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
25
августа

Сопротивление немцев преодолели за одну ночь

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