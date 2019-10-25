Собаки нашли древнее захоронение

Собаки могут помогать археологам при раскопках Фото: vokrugsveta.ua

Собаки помогли археологам обнаружить захоронения, которому 3 тыс. лет. Метод использования четвероногих друзей называют менее разрушительным чем традиционный.

Животные успешно вынюхивали захоронения в древнем городище горного массива Велебит в Хорватии. Могильники представляли собой округлые сооружения диаметром около 5 м с каменными стенами. Внутри находились остатки и многочисленные артефакты, сообщает Вокруг Света.

"Собачьи носы не совершают ошибок", - говорит археолог Ведрана Главаш.

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Женщина использует собак на археологических объектах с 2015-го. Тогда бельгийские и немецкие овчарки обнаружили все захоронения, хотя человеческие останки, связанные с ними артефакты и почва были удалены. Участок также подвергался воздействию природных явлений. Затем Главаш выпустила собак в районе, где, как она подозревала, могли быть обнаружены новые захоронения. С помощью животных удалось найти еще 6 древних могил.

Как собак-пастухов овчарок знали еще в Европе в период средневековья. В отдельную породу их выведут только в конце XIX века в Германии. Прародители всех немецких овчарок - Поллукс и Прима вышли из питомника Вахсмута, который имел в то время одну из лучших "псарен" в Тюрингии. От этой пары было 18 известных потомков - победителей выставок и соревнований.