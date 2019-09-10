Показали зачинателей популярной породы собак

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Как собак-пастухов овчарок знали еще в Европе в период средневековья. В отдельную породу их выведут только в конце XIX века в Германии.

Прародители всех немецких овчарок - Поллукс и Прима вышли из питомника Вахсмута, который имел в то время одну из лучших "псарен" в Тюрингии. От этой пары было 18 известных потомков - победителей выставок и соревнований, пишут Хроники Прекрасной Эпохи.

Поллукс был большой собакой зонарно-серой окраски. Своим видом он напоминал волка. Прима была также большой и крепко сложенной.

Вскоре овчарки Вахсмута вышли за пределы Тюрингии и владельцы Вюртембергским собак начали скрещивать их с потомками Поллукса и Примы.

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Молодой офицер Макс Эмиль Фридрих фон Штефаниц после скандального женитьбы на актрисе приобрел уютный особняк и поселился там со своей семьей и ближайшим другом пастухом - Артуром Мейером. Прогуливаясь по территории небольшой выставки в городе Карлсруэ, увидели собаку, которая поразила их своим совершенством. Они узнали, что пса зовут Гектор фон Лиркенхайн. Штефаниц давно мечтал о собаке, которая могла бы послужить ориентиром в типе для всей породы и создать надежный фундамент для дальнейшей племенной работы.

Он купил Гектора, а двумя месяцами позже, дав ему новую кличку - Хоранд фон Графрат, регистрирует в созданной им племенной книге немецкой овчарки под № 1. Так Хоранд фон Графрат стал первым официально зарегистрированным представителем новой породы.

Между тем в Германии уменьшалось количество пастбищ, и немецкая овчарка постепенно теряла свое назначение, как пастушья собака. Штефаниц считал необходимым найти для нее другую область применения. В то время овчарка еще не использовалась в полиции и армии, и Штефаниц начал проводить работу в этом направлении. Начал дарить собак их представителям. Организовывал соревнования по дрессировке с выдачей специальных призов по различным видам служб.

С привлечением полиции стали проводить обязательную проверку на послушание всех немецких овчарок. Вскоре и армия, и полиция признали немецкую овчарку абсолютно пригодной для служебного использования. С 1901 года, началось ее широкое применение в органах общественной безопасности.

16 декабря 1891 по инициативе графа Гана и герра Рихельманна, впервые организовано общество любителей немецкой овчарки под названием "Филакс" и утвержден первый стандарт на породу.