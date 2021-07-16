Шляпу Наполеона выставили на аукцион

Наполеон носил эту шляпу в 1807 году Фото: Sotheby's

На аукционе Sotheby's продадут одну из черных фетровых шляп Наполеона Бонапарта. Первоначальную стоимость лота оценивают в €400-600 тыс.

На сегодняшний день идентифицировали только 19 настоящих шляп французского императора. Большинство из них находятся в музейных коллекциях. Считают, что эту шляпу он надевал, когда подписывал Тильзитский мир с Российской империей. Договор разделил континентальную Европу на зоны французского и российского влияния, передает "Историческая Правда".

Кроме шляпы на аукционе выставят посмертную маску, созданную на основе оригинального слепка. Первоначальную стоимость предмета оценили в аналогичную сумму.

Аукцион состоится 15-22 сентября. На нем представят около 100 ценных лотов.

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В 2020 году картину кисти Рембрандта Харменса ван Рейна продали на аукционе в Лондоне за 14,5 млн фунтов (около $18,7 млн). Это стало рекордной суммой, когда-либо вырученной на торгах за автопортрет голландского художника. Автопортрет, о котором идет речь, написан в 1632 году, художнику на нем 26 лет. Рембрандт за свою жизнь создал не менее 80 автопортретов.