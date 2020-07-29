Автопортрет Рембрандта продали за рекордную сумму

Автопортрет Рембрандта был написан в 1632 году, художнику на нем 26 лет.

Картину кисти Рембрандта Харменса ван Рейна продали на аукционе в Лондоне за £14,5 млн (около $18,7 млн).

Это стало рекордной суммой, когда-либо вырученной на торгах за автопортрет голландского художника, сообщает торговый аукционный дом Sotheby's.

Предварительная оценочная стоимость картины составляла £12–16 млн ($15–20 млн).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под картиной Пикассо нашли эскиз

Автопортрет, о котором идет речь, был написан в 1632 году, художнику на нем 26 лет.

Рембрандт за свою жизнь создал не менее 80 автопортретов.

Картину Пабло Пикассо "Натюрморт", стоимость которой оценивается в 1 млн евро, выиграла жительница Италии во время благотворительной лотереи.