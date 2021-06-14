Золотую монету 1933 года продали за рекордную сумму

Золотую монету "Двойной орел" продали за $18,9 млн. Фото: finclub.net

Золотую монету "Двойной орел" номиналом $20 продали за $18,9 млн.

Монету приобрели на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке, сообщает CNN.

"Двойного орла" выпустили в 1933 году. Он относится к последним золотым денежным знакам, допущенных к обращению в США.

На одной стороне монеты изобразили олицетворение Свободы, на другой - белоголового орлана в полете.

Эти монеты в реальном обращении никогда не были. Почти все монеты вернули Правительству США и переплавили. Сохранилась небольшая часть.

В 1944 году государство объявило эти монеты украденными, если они окажутся в руках частных коллекционеров. Монета с аукциона была единственной, которую признали законно приобретенной частным владельцем после длительного судебного процесса между коллекционером и Министерством финансов США.

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С 2002 года монетой владел американский дизайнер обуви Стюарт Вайцман. Он купил ее за $7,6 млн. Имя нового владельца монеты не называют.

На британский аукцион Roma Numismatics выставят золотой ауреус EID MAR. Монету отчеканили по приказу Марка Юния Брута в память об убийстве Юлия Цезаря. Предварительно ее оценили в $644 тыс.