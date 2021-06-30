Сезон в разгаре. Минкульт срывает 200 археологических раскопок

В Минкульте не выдают разрешения на раскопки. Фото: "Галінфо"

Археологи жалуются на невозможность проводить раскопки

В Союзе археологов заявили, что в Министерстве культуры постоянно тормозят с разрешениями на проведение исследований.

"К сожалению, и в этом году есть проблема, когда Министерство культуры и информационной политики Украины не выдает своевременно разрешения на проведение археологических исследований. Полевой сезон уже в разгаре, а почти 200 заявок по непонятным причинам лежат в Министерстве без ответа, хотя установленный 30-дневный срок уже прошел. Многие из них ждут уже по два-четыре месяца", - говорится в сообщении.

Срывается выполнение исследовательских программ с участием международных партнеров, студенческих практик, научно-спасательных исследований в зонах новостроек.

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"Члены Союза крайне возмущены этой ситуацией. Они регулярно обращаются в руководящие органы с просьбой защитить их право на занятие профессиональной деятельностью. Мы уже сделали первый шаг - официальный запрос на информацию направлено, и он требует ответа", - сообщили археологи.

Неподалеку от поселка Токовское Днепропетровской области перезахоронили останки скифского воина. Скелет обнаружили еще пять лет назад. Его исследовали антропологи из Института археологии НАН Украины.