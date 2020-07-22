 
Ексклюзивы
1/5
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 6921
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 675
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 576
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1863
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3429
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 450
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2727
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 972
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
Просмотров: 891
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Просмотров: 81
Фото
Все фото
13
4
13
4
5
С узлами и иконами - как волыняне убегали от фронта во время Первой мировой
С узлами и иконами - как волыняне убегали от фронта во время Первой мировой
В обуви уничтоженного нацистами ребенка нашли документы
В обуви уничтоженного нацистами ребенка нашли документы
Как австрийские солдаты обживались в украинском городке во время Первой мировой войны - фото
Как австрийские солдаты обживались в украинском городке во время Первой мировой войны - фото
В Карпатах нашли сбитый немецкий самолет
В Карпатах нашли сбитый немецкий самолет
Под полом церкви нашли черепа женщин и детей
Под полом церкви нашли черепа женщин и детей
Видео
Все видео
Был купцом или ремесленником - воссоздали лицо мужчины, жившего 500 лет назад
Был купцом или ремесленником - воссоздали лицо мужчины, жившего 500 лет назад
Рада проголосовала за документ, который начал новый период истории
Рада проголосовала за документ, который начал новый период истории
Украинский спортсмен установил потрясающий рекорд
Украинский спортсмен установил потрясающий рекорд
Рокеры собирали для африканцев деньги на еду
Рокеры собирали для африканцев деньги на еду
Обнаружили рудник, где работали первые жители Америки
Обнаружили рудник, где работали первые жители Америки
Интервью
1/5
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 207
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1287
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5166
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1449
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
21 июля 2020
Просмотров: 189
Удар не по м'ячу
Часом трапляється, що видатна у своїй справі людина стає всесвітньо відомою не завдяки цьому. Британський музикант Оззі Осборн здобув визнання не ...
среда, 22 июля 2020 13:50

С узлами и иконами - как волыняне убегали от фронта во время Первой мировой
13

  Комментировать

Предлагаем посмотреть фотографии из села Рудня - теперь Радивиловский район Ровенской области. Они сделаны во время Первой мировой войны неизвестным фотографом австро-венгерской армии.

Фото показывают сложный период жителей этого волынского села. Через него пролегла линия фронта, и многие тогда покинули свои дома. Военные занимались заготовкой провианта и строительных материалов.

Во время Первой мировой войны в селе Рудня австрийские военные пополняли запасы пищи и древесины
Фото: archivinformationssystem.at
Во время Первой мировой войны в селе Рудня австрийские военные пополняли запасы пищи и древесины
Во время Первой мировой войны в селе Рудня австрийские военные пополняли запасы пищи и древесины
Во время Первой мировой войны в селе Рудня австрийские военные пополняли запасы пищи и древесины
Во время Первой мировой войны в селе Рудня австрийские военные пополняли запасы пищи и древесины

В начале ХХ века этот населенный пункт назывался Рудня-Почаевская. В годы войны входил в состав Крупецкой волости Дубенского уезда Волынской губернии. В селе было несколько десятков дворов и 2 сотни жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как австрийские солдаты обживались в украинском городке во время Первой мировой войны - фото

Предлагаем читателям Gazeta.ua посмотреть фотографии жителей Раховщины на Закарпатье.

Их сделали в 1920-1930-х неизвестные фотографы. Фото поражают качеством. На них - жители Раховщины в традиционной одежде. Хранятся в Германии.

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С узлами и иконами - как волыняне убегали от фронта во время Первой мировой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

Папа Римский поддержал украинцев, проживающих в Европе

Правозащитника осудили за разглашение информации о вторжении в другую страну

Остап Вишня опубликовал первый фельетон

Без сна и отдыха: как пилот облетел земной шар

Самое читаемое
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн Просмотров: 16912
В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Угрожает взрывчаткой
В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Угрожает взрывчаткой
6
 Просмотров: 10926
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
8
 Просмотров: 9936
Бойцы &quot;Холодного Яра&quot; ударили по российским позициям
Бойцы "Холодного Яра" ударили по российским позициям
 1 Просмотров: 9189
Террорист в Луцке опубликовал требования. В центр города подогнали БТР
Террорист в Луцке опубликовал требования. В центр города подогнали БТР
6
 1 Просмотров: 7939
История
Нашли форму, в которой изготовляли украшения 1 тыс. лет назад
Нашли форму, в которой изготовляли украшения 1 тыс. лет назад Просмотров: 9
Нашли огромный храм каменного века
Нашли огромный храм каменного века Просмотров: 36
Папа Римский поддержал украинцев, проживающих в Европе
Папа Римский поддержал украинцев, проживающих в Европе
 Просмотров: 108
Правозащитника осудили за разглашение информации о вторжении в другую страну
Правозащитника осудили за разглашение информации о вторжении в другую страну
 Просмотров: 378
Остап Вишня опубликовал первый фельетон
Остап Вишня опубликовал первый фельетон
 Просмотров: 81
Больше всего комментируют
6
"Слуга" Шевченко, которого тоже облили зеленкой, пригрозил ветеранам: "Выжигать радикалов каленым железом"
5
За зеленку на нардепе из ОПЗЖ ветерану грозит 5 лет тюрьмы
5
Луцкого террориста задержали
4
В "Слуге народа" выступили за легализацию проституции
4
Зеленский выполнил требование террориста
Голосов: 149
Голосование Кто должен стать главным тренером киевского "Динамо"?
  • 1) Виктор Скрипник
  • 2) Роман Григорчук
  • 3) Мирон Маркевич
  • 4) Юрий Сёмин
  • 5) иностранный специалист
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua