С узлами и иконами - как волыняне убегали от фронта во время Первой мировой

Предлагаем посмотреть фотографии из села Рудня - теперь Радивиловский район Ровенской области. Они сделаны во время Первой мировой войны неизвестным фотографом австро-венгерской армии.

Фото показывают сложный период жителей этого волынского села. Через него пролегла линия фронта, и многие тогда покинули свои дома. Военные занимались заготовкой провианта и строительных материалов.

Фото: archivinformationssystem.at

В начале ХХ века этот населенный пункт назывался Рудня-Почаевская. В годы войны входил в состав Крупецкой волости Дубенского уезда Волынской губернии. В селе было несколько десятков дворов и 2 сотни жителей.

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Предлагаем читателям Gazeta.ua посмотреть фотографии жителей Раховщины на Закарпатье. Их сделали в 1920-1930-х неизвестные фотографы. Фото поражают качеством. На них - жители Раховщины в традиционной одежде. Хранятся в Германии.