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пятница, 03 сентября 2021 18:57

Русь не готовы воспринимать, как предшественницу Украины - историк

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Русь не готовы воспринимать, как предшественницу Украины - историк
Серебряник князя Владимира Великого Фото: facebook.com/kyivhistorymuseum/

Украинцы не готовы воспринимать Русь, как предшественницу страны, в которой живут. У людей не укладывается в головах, что они унаследовали государственность от Руси.

"Слова Арестовича о переименовании названия нашего государства не новая мысль. Но нужно учесть настроения населения. Люди не готовы к этому", - сказал Gazeta.ua историк Александр Алферов. Так оценил предложение советника главы Офиса президента Андрея Ермака Алексея Арестовича переименовать Украину в Русь-Украина.

Инициатива требует детального анализа. Но сейчас она не на повестке дня из-за обострения политического кризиса.

"Есть лагерь, который играет ведущую роль в социальных сетях. Он считает себя структурой оппозиционной. Поэтому высмеивает все, что идет от власти. Играют экспертов в сети, но на самом деле просто порочат все. Вместе с тем я заметил очень нехорошие сигналы. После высказывания Арестовича начали высмеивать схему существования такого названия как Русь-Украина, и нивелировать важность Руси в целом. Это коллективное безумие базируется на невежестве. Считаю его самым большим оружием против Украины. Используют одни политики против других. Это огромная пропасть, которая отделяет нас от того, что мы должны делать сегодня - консолидировать общество", - считает исследователь прошлого.

Это коллективное безумие базируется на невежестве. Считаю его самым большим оружием против Украины

Русь - государство, которое дало жизнь сегодняшней Украине. Историки понимают, что средневековое название Украини - это Русь. Изменения названий государств происходили во все время. Румыния была Валахией, Германия - Священной Римской империей германской нации. Россия появилась в 1721 году, до этого была Московия.

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"Распространяется мнение, что изменение названия государства не соответствует духу времени. Но надо посмотреть на то, что в высказываниях Арестовича закопан иной смысл, который может и он сам не понимает до конца. Существует огромный потенциал в том, чтобы на международном уровне реставрировать название Русь. Было бы неплохо, чтобы она для всех стала аналогом названия Украины. Это правильно. Для этого нужно включить определенные технологии и механизмы. Для начала чтобы каждый украинец понимал, что Русь это Украина", - убежден Александр Алферов.

Существуют проблемы с терминологией. Подавляющее большинство историков Киевской Руси в англоязычных работах пишут о Киевской Руси употребляя термин, который переводится как Россия.

"Украинская наука осталась на обочине и без академических знаний мы не способны представлять государство с любым названием, которое у него будет. Необходимо начинать с терминологической комиссии, которая сможет унифицировать правила транслитерации украинских фамилий, названий, исторических терминов. А потом можно поговорить о преемственности", - считает историк.

Россия ежегодно тратит миллиарды долларов на пропаганду ради поддержания утверждения о своем давнем наследии и величественной истории. Советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что сменил бы название нашего государства на "Русь-Украина", дабы "отобрать у РФ бренд русских".

"Я борюсь за то, чтобы мы называли войну правильно - "русско-российская" война. Русь - это мы. Украине стоит вспомнить собственную историю. Если говорить исторически справедливо, то есть ветвь славянская, которая пошла на Москву, и где-то глубоко мы с этой ветвью являемся родственниками. Но Россия не сводится только к славянскому элементу, там много кто есть. И претендовать на наследство Руси она может, мягко говоря, с большой натяжкой. Я бы изменил название государства на двойное", - сказал он во время интервью журналисту Роману Цимбалюку.

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03
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