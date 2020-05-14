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четверг, 14 мая 2020 13:31

Российские войска оставили украинский город

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Российские войска оставили украинский город
В честь освобождения города Дрогобыча от московских оккупантов установили памятник "Рыцарь в доспехах". Фото: protruskavets.org.ua

Австрийская армия освободила Дрогобыч от российской оккупации 14 мая 1915 года. Город оккупанты удерживали 8 месяцев в период Первой мировой войны.

За это время они успели разграбить магазины горожан, а также имения богатых местных предпринимателей, ликвидировать культурные и образовательные учреждения. Перед непосредственным отступлением устроили в центре города большой пожар, а часть зданий взрывчаткой превратили в руины.

Именно поэтому местное население приветствовало освободителей. Ровно через год, в честь первой годовщины освобождения и в память о погибших воинах на городской площади Рынок соорудили памятник "Рыцарь в доспехах для города Дрогобыча и уезда". Дрогобычане могли пожертвовать средства на установление и на помощь вдовам и детям воинов. За это их имена вычеканивали на гвоздях, которые забивали в столб неподалеку от рыцаря. Считают, что скульптуру демонтировали в 1919 году при власти Западно-Украинской Народной Республики.

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Сейчас в городе продолжается острая дискуссия, стоит ли восстанавливать памятник. Противники восстановления подчеркивают, что скульптура символизировала австрийскую армию, а на щите вообще был изображен польский герб с короной. Это подтверждало что одна империя освобождала город от другой, а следовательно скульптура имела больше имперское идеологическое, чем важное для украинцев значение.

Сторонники же видят в возвращении скульптуры восстановление исторической памяти и справедливости, потому что большинство денег на нее собрала и искренне поддерживала установление именно украинская община.

Российские войска оккупировали Львов 3 сентября 1914-го в ходе Галицкой битвы в начале Первой мировой войны. Хвастались, что завершили дело царя Ивана Калиты по собиранию "всех русских земель". На териториях оккупированной Галиции объявили о создании Галицко-Буковинского генерал-губернаторства. Возглавлял его граф и военный Георгий Бобринский. Приход "освободителей" ознаменовался массовыми репрессиями по отношению к украинскому населению.

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Дата
14
мая

Российские войска оставили украинский город

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