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вторник, 03 сентября 2019 11:52

"Европейский скандал": россияне разграбили Львов

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&quot;Европейский скандал&quot;: россияне разграбили Львов
Украинцы празднуют освобождение Львова от россиян в июне 1915-го Фото: zbruc.eu

Российские войска оккупировали Львов 3 сентября 1914-го в ходе Галицкой битвы в начале Первой мировой войны. Хвастались, что завершили дело царя Ивана Калиты по собиранию "всех русских земель".

На териториях оккупированной Галиции объявили о создании Галицко-Буковинского генерал-губернаторства. Возглавлял его граф и военный Георгий Бобринский.

Приход "освободителей" ознаменовался массовыми репрессиями по отношению к украинскому населению. Новая власть начала насильственную русификацию украинцев. Закрыла все гимназии, магазины, издательства и библиотеки. Запретила украинские политические партии, молодежные организации и прессу. Ликвидировала Научное общество имени Тараса Шевченко и ограбила его музей.

СМОТРИТЕ ФОТО: Как император Австрии приехал в галицкий городок

Наибольшее возмущение горожан вызвали массовые депортации "неблагонадежных украинцев" на территорию России. К ним относили политиков и греко-католических священников. Митрополита Андрея Шептицкого схватили и сослали в Рязань. Других насильно заставляли перейти в православную веру.

Варварскую политику россиян лучше всего охарактеризовали сами россияне. Депутат Государственной думы Павел Милюков во время выступления назвал действия властей "европейским скандалом".

22 июня 1915-го, проведя удачный Горлицкий прорыв, австрийские войска освободили город.

Легион украинских сечевых стрельцов сформировали из украинских добровольцев 6 августа 1914-го. Военное формирование выступило на стороне Австро-Венгерской империи в Первой мировой войне.

На призыв межпартийной организации в Западной Украине - Главной Украинской Рады, возглавляемой Костем Левицким, откликнулось 28 тыс. добровольцев.

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Дата
03
сентября

"Европейский скандал": россияне разграбили Львов

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