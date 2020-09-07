В 1854-1855 годах Севастополь был в осаде. Деталь панорамы Франца Рубо "Оборона Севастополя" (1904)

Британо-французские войска захватили Севастополь 9 сентября 1855-го. России запретили иметь флот на Черном море.

Поводом для войны стал захват русскими войсками Молдавского княжества и Валахии (Валахии) в 1853 году, с целью завладеть торговлей зерном дунайских стран. 1 июня 1953-го Петербург официально разорвал дипломатические отношения с государством османов. Представители Великобритании, Франции, Пруссии и Австрии приняли обращение к султану с требованием соблюдать всех предыдущих соглашений по православного населения и к Николаю I, который должен был вывести войска с территории Османской империи.

Стамбул объявил Петербургу войну. Сдача Севастополя означало бы для России неизбежную потерю Крыма и переноса боевых действий вглубь империи. Севастополь был хорошо укреплен с моря. Поэтому англо-франко-турецкая армия прибегла к маневра: 1 сентября неожиданно высадилась с кораблей в Евпаторию и суше отправилась на юг в направлении Севастополя.

Когда солдаты союзников появились в окрестностях Севастополя, россияне атаковали их в Балаклаве и у Инкермана. Но союзники отвергли их вглубь Крымского полуострова, отрезав от Севастополя. Город оказался в осаде. Длилась она 349 суток.

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На рассвете 5 февраля 1855 -го российский десант атаковал союзников. Захватил несколько улиц, но дальше наступление захлебнулось - закончились патроны. Вместо мирового триумфа царя ожидало подписания унизительного мира.

Тогда же объявили, что 58-летний монарх умер от простуды. В тот же день на российский трон сел его сын Александр II.

Защитники затопили корабли Черноморского флота и оставили Севастополь. Александр ІІ попросил противников прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

Участники военного конфликта, а также Австрия и Пруссия, собрались в Париже на международный конгресс. Глава российской делегации граф Алексей Орлов 30 марта 1856 подписал капитуляцию России. Парижский мирный трактат лишил Россию права иметь военный флот на Черном море, а также крепости и прибрежные арсеналы.

В 1854-1855 годах город Севастополь был в осаде. Войска Великобритании, Франции и Турции выбили из Севастополя русские войска 27 августа 1855. После поражения в Крымской войне Россия подписала договор, запрещающий ей иметь флот на Черном море.