Робинзон Крузо покинул необитаемый тропический остров, на котором провел 28 лет, 2 месяца и 19 дней

19 декабря 1686 года Робинзон Крузо (герой книги Даниэля Дефо) оставил необитаемый тропический остров, на котором провел 28 лет, 2 месяца и 19 дней.

Роман впервые был опубликован в апреле 1719 года и коротко назван по имени главного героя. Роман "Робинзон Крузо" дал начало классическому английскому роману и породил моду на псевдодокументальную художественную прозу; его нередко называют первым "подлинным" романом на английском языке. Произведение Дефо стал литературной сенсацией и породил множество подражаний. Роман сделал имя Робинзона нарицательным. Рассказы, подобные рассказам Робинзона, называются "робинзонадами".

Первое произведение (о приключениях моряка Крузо их всего есть три) был написан в виде автобиографии, - дневника главного героя, британского моряка, которому из-за аварии корабля пришлось жить на необитаемом тропическом острове в устье реки Ориноко.

Полное название произведения "Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего 28 лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устья реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля кроме него погиб, с изложением его неожиданного освобождения пиратами; написанные им самим".

В основу первого произведения были взяты эпизод из жизни шотландского моряка Александра Селкирка.

Во время Войны за испанское наследство, Александр Селкирк служил боцманом на одном из кораблей английского капера Уильяма Дампира - 16-пушечном галеоне "Синке Портс". 30 апреля 1703 года Дампир со своей флотилией отбыл в свою вторую кругосветную экспедицию. На пути они безуспешно напали на французский корабль, однако захватили четыре небольших испанских корабля.

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Имея строптивый и вспыльчивый характер, Селкирк постоянно спорил с капитаном "Синке Портс", выражая свое недовольство мореходными качествами корабля. Когда корабль проплывал у побережья Чили, боцман сгоряча выразил желание высадиться на берег. Капитан немедленно удовлетворил это требование, несмотря на то, что позже Александр одумался и просил отменить это решение. Селкирк оставался на острове 4 года и 4 месяца, до того, как его подобрал Дампир. Опасения Селкирка, однако, оправдались - "Синке Портс" затонул, а большинство его команды погибла.

Вернувшись в родной городок Ларго, Селкирк сначала жил относительно спокойно. Часто посещал пабы, где и рассказывал о своих приключениях. Судя по воспоминаниям его современников, Александр был неплохим рассказчиком. Например, сэр Ричард Стил в 1713 году отмечал в журнале "Англичанин", что "его (Селкирка) очень интересно слушать, он трезво мыслит и весьма живо описывает пребывание души на разных этапах столь длительного одиночества".

Селкирк вступил в королевский флот в чине лейтенанта и умер от желтой лихорадки на борту корабля у берегов Африки в возрасте 47 лет и был похоронен в море.

Дефо избрал для своего Робинзона условия и изоляцию сходные с теми, что достались Селькирку; но если последний одичал на острове, то Робинзон нравственно возродился.

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Книга написана как вымышленная автобиография Робинзона Крузо, жителя Йорка, который мечтал о путешествиях морями. Пережив немало приключений, среди которых и кораблекрушение, и захват судна пиратами, и собственная плантация в Бразилии, он плывет в Африку за черными невольниками, чтобы таким образом разбогатеть.

Однако корабль попадает в шторм и садится на мель у неизвестного острова недалеко от устья Ориноко. Крузо оказался единственным уцелевшим из экипажа, добравшись вплавь до острова, который оказался безлюдным. Преодолев отчаяние, он спасает из корабля все необходимые инструменты и припасы, и строит себе хорошо укрытое и защищенное жилье на суше. Учится шить одежду, делать посуду из глины, выращивает ячмень и рис. Также ему удается приручить диких коз, которые водились на острове, это дает ему стабильный источник мяса и молока, а также шкуры для изготовления одежды.

Исследуя остров в течение многих лет, Крузо обнаруживает следы дикарей-каннибалов, которые иногда посещают различные части острова и устраивают людоедские пиры. В одно из таких посещений он спасает пленного дикаря, которого собирались съесть. Он учит туземца английскому языку и называет его Пятницей, потому что спас его именно в этот день недели.

Далее разворачивается целый ряд происшествий с дикарями и другими спасенными после аварий судов людьми. В конце концов к остову причаливает корабль с мятежниками, которые собирались высадить на острове капитана с преданными ему людьми. Крузо и Пятница освобождают капитана и помогают ему вернуть контроль над судном. Ненадежных мятежников оставляют на острове, а Крузо после 28 лет, проведенных на острове, оставляет его и в 1687 году возвращается в Англию к своим родственникам, которые считали его давно погибшим. Крузо отправляется в Лиссабон, чтобы получить прибыль за свою плантацию в Бразилии, что делает его очень богатым. После этого он перевозит свое богатство по суше в Англию, чтобы избежать путешествия по морю. Пятница сопровождает его, и по дороге они попадают в последнее совместное приключение, когда борются с голодными волками и медведем в горах.

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Второй роман - "Дальнейшие приключения Робинзона Крузо" - менее известен. В нем старый Робинзон, посетив свой остров и потеряв Пятницу, доплыл в торговых делах к берегам Юго-Восточной Азии и вынужден добираться в Европу через всю Россию, чтобы из Архангельска отплыть в Англию.

Существует и третья книга Дефо о Робинзоне Крузо, она называется "Серьезные размышления Робинзона Крузо" и является сборником эссе на моральные темы; имя Робинзона Крузо употреблено автором для того, чтобы привлечь интерес публики к этому произведению.

Интересно

В 1856 году в ссылке Тарас Шевченко создал рисунок на тему этого произведения "Робинзон Крузо".

У Всеволода Нестайко одна из трилогии "Васюковки" называется "Необыкновенные приключения Робинзона Кукурузо". Ява Рень становится Кукурудзо после того, как заблудился со своим другом в кукурузе.

Существует остров Робинзона Крузо, который принадлежит Чили.

Свой знаменитый роман Дефо написал в возрасте 59 лет, всего же у автора около 500 произведений, среди них памфлеты, статьи. Другие романы Дефо являются автобиографиями фиктивных мошенников, воров, проституток и авантюристов.

В изданной под псевдонимом книге "Капитан Чарльз Джонсон" в Лондоне в 1724 году "Всеобщей истории грабежей и убийств, совершенных самыми знаменитыми пиратами" содержались беллетризированной биографии 17 известных пиратов Вест-Индии, большинство из которых основаны были на достоверных источниках, вероятно архивных материалах Министерства по делам колоний, а также сохранившихся письмах капитанов и бортовых журналах, хранящихся в Государственном архиве Великобритании.

Отдельно в творчестве Дефо стоит исторический роман "Дневник чумного года" (1722), содержащий в себе описание Великой Чумы в Лондоне 1665 (когда самому автору было около 5 лет), но частично основан на дневнике дяди писателя - Габриэля Фо.