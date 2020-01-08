Рекорд женщины-пилота от побережья к побережью без посадки

После трансатлантического перелета Эрхарт стала самой известной женщиной-летчицей в мире. Фото: historytim

Американка Амелия Эрхарт 11 января 1935 года начала перелет через Тихий океан. Она первой в мире преодолела расстояние от Гавайских островов до Окленда, что в американском штате Калифорния. Полет длился 18 часов 16 минут. Стала первой женщиной-пилотом, которая пересекла Американский континент от побережья до побережья без промежуточной посадки.

К этому многие пилоты пытались это сделать, но многие из них погибли. Правительство США запретил новые попытки. Эрхарт добилась для себя специального разрешения. На аэродроме в Калифорнии на Эрхарт ждал восемнадцатитысячных толпу и поздравительная телеграмма президента США Франклина Делано Рузвельта.

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После трансатлантического перелета Эрхарт стала самой известной женщиной-летчицей в мире и одним из самых популярных лиц в США. Она много раз пересекла страну из конца в конец - на самолете и в автомобиле - выступая с публичными лекциями и активно пропагандируя авиацию и воздушные перевозки. Она тестировала новый тип парашюта, осуществляла погружение в Атлантике в водолазном костюме и опробовала выход из подводной лодки под водой через шлюзовую камеру. В то же время продолжала готовить и осуществлять новые рекордные перелеты.

Впоследствии она стала близкой к президентской семьи и осуществляла ночные полеты над Вашингтоном с супругой президента Элеонорой Рузвельт. Женщина-пилот была популярной и более влиятельной за любую голливудскую кинозвезду. Она доказала, что женщины на равных могут конкурировать с мужчинами в авиации. Амелия исчезла 2 июля 1937 года, пытаясь перелететь вокруг света. 5 января 1939 года Амелию Экхарт объявили умершим, хотя неофициальные поиски продолжались.

Американская летчица Джеральдина Мок приземлилась в городе Колумбус в США 16 апреля 1964 года. Стала первой женщиной, которая сама осуществила полет вокруг Земли. Потратила на это 29 дней.