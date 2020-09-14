Реконструировали шлемы литовско-украинских правителей

В Луцке реконструировали шлемы волынского князя литовского происхождения Любарта Гедиминовича и князя Литовского, Русского и Жемайтийского Витовта Великого.

Об этом в Facebook пишет администрация государственного историко-культурного заповедника в городе Луцк.

Элемент средневекового доспеха Любарта - бацинет с клепвизером и кольчужным авентайлом XIV в. Витовт носил хундсгугель - "собачью морду", с кольчужным авентайлом XV в.

Автор: facebook.com/zapovidnyklutsk2020/ В Луцке реконструировали шлемы князей Любарта (1312-1383) и Витовта (1350-1430)

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В заповеднике также сообщают об обновлении выставки "По следам рыцарских орденов", что находится в Стировой башне Луцкого замка. Украинцев и иностранных гостей приглашают на экскурсии.

В замке Любарта в Луцке на Волыни, любимой резиденции великого князя Литовского Витовта, 6 января 1429 года съехались правители всех близлежащих государств. В начале XV в. Великое княжество Литовское, кроме современной Литвы, занимало Беларусь и большую часть Украины - до Черного моря. Польское королевство, куда входила и Галичина, было вдвое меньше. Император Священной Римской империи Сигизмунд предложил князю Витовту провести в начале 1429 года съезд монархов, на котором среди прочих вопросов будет принято и решение о его коронации. Витовт отправился туда из литовской столицы Вильна (ныне Вильнюс).