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суббота, 22 августа 2020 08:05

Рэй Брэдбери мечтал полететь на Марс, а людей называл идиотами

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Рэй Брэдбери мечтал полететь на Марс, а людей называл идиотами
Рэй Брэдбери мечтал полететь на Марс. Фото: pixabay

"Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например - не читать их", - считал американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери. 22 августа исполняется 100 лет со дня его рождения. Умер 5 июня 2006 года.

При жизни он написал 11 романов, более 400 фантастических повестей и рассказов, 21 пьесу, а также другие произведения, киносценарии, стихи, статьи.

"Когда мне было 19 лет, я не мог поступить в колледж: я был из бедной семьи. Денег у нас не было, поэтому я ходил в библиотеку. Три дня в неделю я читал книги. В 27 лет вместо университета я закончил библиотеку", - так он написал в своей автобиографии.

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Рэй Брэдбери обладал уникальной памятью. Он утверждал, что помнит события очень раннего детства, когда он фактически был еще младенцем. Психологи утверждают, что такие утренние воспоминания свойственны людям с богатой фантазией и они не являются подлинными.

В одном из интервью Брэдбери признался, что его заветной мечтой является путешествие на Марс, и даже в шутку просил похоронить его там в банке из-под капустного супа.

Роман писателя "451 градус по Фаренгейту", принесший ему мировую славу, впервые опубликовали в 1951 году в журнале "Playboy", который только что появился.

В одном из последних интервью в Брэдбери спросили, почему многие из его прогнозов не исполнилось, в частности почему до сих пор нет поселений людей на Марсе, на что он довольно резко ответил: "Потому что люди - идиоты".

Брэдбери сказал, что люди придумали такие бессмысленные вещи, как одежда для собак, должность рекламного менеджера и "штуки вроде айфона". Если бы люди больше развивали науку, изучали космическое пространство, то трудно даже представить, каким бы был сейчас наш мир. Но современное общество, по мнению Брэдбери, "хочет заниматься потреблением - пить пиво и смотреть сериалы".

Тем не менее, произведения Брэдбери полны оптимизма и вери в человечество.

Писатель Стивен Кинг анонсировал выход своего нового романа "Позже". На полках магазинов он появится в марте 2021 года. Книга расскажет историю Джейми Конклина, мальчика, чьи необычные способности помогают местным детективам в раскрытии преступления. В ней автор исследует темы взросления, потери девственности и противостояния силам зла. Слоган романа: "Только мертвые не имеют секретов".

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22
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