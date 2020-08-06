Кинг анонсировал выход нового романа о необычных способностях

Стивен Кинг анонсировал выход своего нового романа "Позже". Фото: like.if.ua

Писатель Стивен Кинг анонсировал выход своего нового романа "Позже". На полках магазинов он появится в марте 2021 года.

Книга расскажет историю Джейми Конклина, мальчика, чьи необычные способности помогают местным детективам в раскрытии преступления, пишет The Independent.

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В ней автор исследует темы взросления, потери девственности и противостояния силам зла. Слоган романа: "Только мертвые не имеют секретов".

"Позже" станет прекрасной историей о взрослении и столкновении с вашими демонами - будь они метафорические или (как иногда случается в романе Стивена Кинга) реальные. Это ужасно, нежно, неистово и честно, и мы так рады донести это до читателей", - сказал писатель.

Предыдущий роман Кинга "Институт" вышел в 2019 году. И вошел в топ-10 книг по количеству предварительных заказов. По сюжету, родителей мальчика по имени Люк Эллис убивают ночью в собственном доме, а малыша похищают. Позже он просыпается в месте, которое называют Институт. Там живут дети с удивительными способностями. Директор Института миссис Сигсби делает все, чтобы забрать чары детей.