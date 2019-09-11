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среда, 11 сентября 2019 17:02

У Стивена Кинга вышла новая книга, которая станет сериалом

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Американский писатель Стивен Кинг во вторник, 10 сентября, выпустил новую книгу.

Фантастический триллер с элементами драмы и детектива получил название "Институт".

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Автор: @stephenking
  Обложка нового романа Стивена Кинга "Институт"
Обложка нового романа Стивена Кинга "Институт"

По сюжету, родителей мальчика по имени Люк Эллис убивают ночью в собственном доме, а малыша похищают. Позже он просыпается в месте, которое называют Институт. Там живут дети с удивительными способностями. Директор Института миссис Сигсби делает все, чтобы забрать чары детей.

Роман вошел в топ-10 книг по количеству предварительных заказов. После выхода "Института" стало известно, что по его мотивам снимут сериал.

Сценаристом мини-сериала выступит Дэвид Келли ("Большая маленькая ложь"), а режиссером - Джек Бендер ("Остаться в живых").

"Я рад, что работаю с Джеком и Дэвидом. У нас похожее видение, и я верю, что в" Институт "ждет большой успех", - прокомментировал сотрудничество Кинг.

Центр литературного образования Litosvita составил подборку самых ожидаемых фильмов, снятых по мотивам книг, которые выйдут 2019-го.

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